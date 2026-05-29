Reichte bei der Polizei Strafanzeige ein: Yves Donzallaz. Bild: KEYSTONE

Kurz vor der «Weltwoche»-Enthüllung: Richter fand versteckte Kamera in seiner Hecke

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Beim Wohnhaus von Bundesrichter Yves Donzallaz im Wallis ist laut «Tamedia» eine versteckte Überwachungskamera entdeckt worden. Der Magistrat, der eine Liebesbeziehung mit einer Gerichtskollegin verheimlichte, habe die Kamera Anfang April gefunden, wenige Wochen vor dem Erscheinen eines ersten Artikels der «Weltwoche».

Zur Erinnerung: Ende April enthüllte «Weltwoche»-Journalist und ex-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli eine Liebesbeziehung zwischen Donzallaz und van de Graaf. Er stützte sich bei seinem Artikel auf Bildbeweise.

Das Gerät sei in einer Hecke auf seinem Grundstück verborgen und auf den Hauseingang gerichtet gewesen, schreibt «Tamedia». Der Richter habe bei der Polizei Strafanzeige eingereicht und die Kamera den Behörden übergeben. Die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud habe den Eingang der Anzeige bestätigt.

Jetzt stelle sich die Frage, ob die Bilder, auf die sich die «Weltwoche» beruft, von der entsprechenden Kamera stammen. Christoph Mörgeli sagte gegenüber «Tamedia», dass er keine Auskunft über Quellen gebe. (cma/sda)