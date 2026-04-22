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Nach Fischer-Enthüllung: SRF-Moderator Schmitz verlässt Lakers-Mikrofon

Seit März 2025 moderiert Pascal Schmitz regelmässig die die SRF-Sendung «Schweiz aktuell».
Seit März 2025 moderiert Pascal Schmitz regelmässig die die SRF-Sendung «Schweiz aktuell».Bild: SRF

Nach Fischer-Enthüllung: SRF-Moderator Schmitz hört als Lakers-Stadionspeaker auf

14 Jahre war der SRF-Moderator Pascal Schmitz Stadionsprecher der SCRJ Lakers. Nun gibt er sein Amt mit sofortiger Wirkung auf.
22.04.2026, 21:2922.04.2026, 21:32

Auslöser ist ein Artikel des Ex-Nationalrats Christoph Mörgeli im Wochenmagazin «Weltwoche», der beleidigende Facebook-Posts von Schmitz aus der Zeit um 2010 ans Licht brachte.

Schmitz soll einen Schiedsrichter einen «gelben arabischen Hurensohn» genannt haben. Des Weiteren habe der SRF-Moderator gepostet: «Der soll doch in Zukunft Kamelrennen pfeifen. Arschloch.» Die Facebook-Einträge seien inzwischen gelöscht, liegen der Weltwoche aber vor.

Der Instagram-Post der Lakers

Das Schweizer Fernsehen distanziere sich von der Äusserungen ihres Angestellten Äusserungen.

Schmitz entschuldigte sich und erklärte seinen Rücktritt damit, Schaden vom Verein abwenden zu wollen, da dieser für ihn eine «Herzensangelegenheit» sei.

In seiner Hauptbeschäftigung als SRF-Redaktor machte Schmitz vor einer Woche publik, dass der (inzwischen entlassene) Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer 2022 ein gefälschtes Impfzertifikat verwendet hatte, um an die Olympischen Winterspiele in Peking zu reisen. Die Enthüllung löste heftige Reaktionen aus.

Analyse
Fischer und Impfverträge: Das Corona-Gespenst ist zurück

Nachdem der Druck stieg und auch der Internationale Eishockeyverband (IIHF) in der Causa Fischer eine Untersuchung ankündigte, trennte sich der Schweizer Verband mit sofortiger Wirkung vom 50-Jährigen. Fischer hätte sein Amt nach 10 Jahren als Nationaltrainer und nach der Heim-WM in Zürich und Fribourg diesen Mai so oder so niederlegegt. Nun hat sein designierter Nachfolger Jan Cadieux die Nationalmannchaft schon früher als erwartet übernommen. (val)

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dega
22.04.2026 20:50registriert Mai 2021
Können wir nicht einmal etwas Dreck über Köppel rausfinden? Denke da gibt's noch eine Menge zu entdecken!

Aber passt schon, dass der sich hier einmischt.
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Grummelzwerg
22.04.2026 20:39registriert April 2015
Ich kenne die Posts noch nicht. Aber unabhängig davon, hat Schmitz als Speaker einen super Job gemacht. Sehr sehr schade dass er geht
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Barracuda
22.04.2026 20:49registriert April 2016
Die Weltwoche wie immer am Puls des Geschehens. Ein 16 Jahre alter Facebook Post 😂
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