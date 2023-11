Motion angenommen: Abgewiesene Asylbewerber sollen besser ausgeschafft werden können

Sie beantragt zudem ihrem Rat mit 17 zu 8 Stimmen, die Motion Werner Salzmann (SVP/BE) in leicht abgeänderter Fassung anzunehmen. Die Motion beauftragt den Bundesrat, ein Konzept vorzulegen, wie die Zahl der Rückführungen und Ausweisungen in den kommenden Jahren mit neuen Rücknahmeabkommen erhöht werden kann.

«Ich kann mir nicht vorstellen, jemals so nahe an einen Hamas-Führer kommen zu können»

Russische Militärblogger in Panik: «Ukrainer setzen sich am Ostufer des Dnepr fest»

Bilder aus Badener Museum für 44,8 Millionen Dollar versteigert

Drei Cézanne-Bilder aus dem Bestand des Museums Langmatt in Baden AG sind in der Nacht zu Freitag in New York für insgesamt 44,8 Millionen Dollar versteigert worden. Die Zukunft des Museums ist damit langfristig gesichert, wie die Stiftung des Museums mitteilte.