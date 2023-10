Glassplitter möglich – Alnatura ruft Kichererbsen zurück

Der Detailhändler hat eine Partnerschaft mit Alnatura und vertreibt dessen Produkte in seinen Läden. (lak)

Das deutsche Bio-Lebensmittel-Unternehmen Alnatura informierte am Dienstag über den Rückruf des Artikels «Alnatura Kichererbsen im Glas 330 g». Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasfremdkörper in einzelnen Gläser befinden.

20-Jähriger stirbt nach Unfall in Badi Tiefenbrunnen

Ein 20-Jähriger Badegast ist nach mehreren Tagen im Spital verstorben. Ein Polizeitaucher hatte den jungen Mann am 1. Oktober in der Badi Tiefenbrunnen in kritischem Zustand bergen können.