Migrol und Migros bauen Netz an E-Ladestationen weiter aus

An den Tankstellen von Migrol und auf den Parkplätzen von Migros-Filialen sollen künftig noch mehr Elektroautos und -velos geladen werden können. Die Migros will das Netzwerk an E-Ladestationen in den nächsten Jahren auf über 2'000 erhöhen.

Damit nehme das schweizweite «Rollout» von «Migrol M-Charge» weiter Fahrt auf, wie die Migros am Dienstag mitteilte. Erhöht werde beim Ausbau auch die Ladegeschwindigkeit, die Zahlungsmöglichkeiten seien flexibler.

Zum heutigen Zeitpunkt betreibt die Migros den Angaben nach schweizweit 300 E-Ladestationen bei Migros-Filialen. Und aktuell 24 Migrol-Standorte seien mit einer sogenannten Fast-Charging-Ladestation ausgestattet. (sda/awp)