Gotthard-Basistunnel nach Fahrzeugbrand an Ausfahrt gesperrt

Der Bahnverkehr im Gotthard-Basistunnel ist bis auf weiteres unterbrochen. Grund ist ein Fahrzeug, das kurz nach 8 Uhr am Montagmorgen am Ende der Basistunnelabfahrt bei Faido in Brand geraten ist.

Ein Zug fährt durch die Oströhre in Richtung Süden. Bild: keystone

29 Arbeiter wurden mit einem Lösch- und Rettungszug evakuiert, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Zehn von ihnen mussten wegen einer Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden. (saw/sda)