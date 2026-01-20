Gotthard-Tunnel wegen Unfall in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Montagabend nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt worden. Der Tunnel bleibt mindestens bis Dienstag um 4 Uhr geschlossen, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Mehr «Schweiz»

Kurz nach 21.30 Uhr habe ein 47-jähriger niederländischer Automobilist im Tunnel auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen eine Tunnelwand geprallt. Der Mann sei dabei laut Polizei lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Spital gebracht worden. Die genaue Ursache des Unfalls sei noch unklar und werde untersucht.

Der Gotthard bleibt vorerst gesperrt. Bild: www.imago-images.de

Der Verkehr wird in Richtung San Bernardino umgeleitet. (sda)