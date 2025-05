Gotthard-Strassentunnel wegen eines Unfalls gesperrt

Im Tessin ist am Mittwoch ein Motorradfahrer an den Folgen eines Unfalles verstorben. Der Mann war am Sonntag im Gotthard-Strassentunnel frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dabei hatte er sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Unfall hatte sich am späten Sonntagnachmittag ereignet. Laut Angaben der Tessiner Kantonspolizei war der Mann aus ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahn geraten. Auch seine 66-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.​

Stardirigent ist sich sicher: «Estland gewinnt»

Paavo Järvi, Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich, verfolgt den ESC jedes Jahr, sagt auch mal, wenn er ein Lied «Sch...» findet.

Paavo Järvi, am 16. Mai dirigieren Sie in Frankfurt, am 18. Mai in München: In dem Fall sind Sie am 17. Mai in Basel beim ESC-Finale zu Gast?

Ich werde wohl eher in einem Hotelzimmer sitzen und dort das ESC-Finale ansehen – und wahrscheinlich auch kommentieren, schliesslich (er beginnt zu lächeln), schliesslich hat jedes Lied eine tiefe psychologische Bedeutung.