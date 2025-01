Bahnen erzielen im vierten Quartal 2024 neuen Rekordwert

Litra sprach in diesem Zusammenhang von einem positiven Zeichen. Ob die zuvor registrierte negative Entwicklung im Schienengüterverkehr definitiv vorbei sei, werde sich jedoch erst in den kommenden Monaten zeigen.

Damals war lediglich ein Wachstum von 0,5 Prozent verzeichnet worden. Das Plus von 4,5 Prozent ist den Angaben zufolge zudem das stärkste bisher registrierte Wachstum gegenüber einem Vorjahresquartal.

Der Wert entspreche einer Zunahme um 4,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode, teilte der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) am Donnerstag mit. Damit sei die Abschwächung des Wachstums im dritten Quartal des Jahres überwunden worden, hiess es.

