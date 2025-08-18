sonnig19°
Wetter Schweiz: Hitzewelle neigt sich dem Ende zu

People in inflatable boats and rubber rings float down the Rhone river, in Geneva, Switzerland, Saturday, August 10, 2013. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Die Wassertemperaturen bleiben in den nächsten Tagen beständig.Bild: KEYSTONE

Das Schwitzen hat ein Ende – so wird das Wetter diese Woche

18.08.2025, 11:0618.08.2025, 11:06
Der Hochsommer neigt sich dem Ende zu, in der Schweiz erwartet uns eine Hitzepause. Ab Dienstag bahnt sich eine Wettbruststellung an, schreibt SRF Meteo.

Am Dienstag bleibt es in weiten Teilen der Deutschschweiz sehr warm mit Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Gegen Abend ziehen in der gesamten Schweiz starke Gewitter auf.

Am Mittwoch kühlt es ab: In den Niederungen liegen die Temperaturen bei 20 und 24 Grad, auf 2000 Metern Höhe bei rund 13 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, zeitweise gibt es Regen – vor allem in den Alpen. Im Süden lockert es allmählich auf.

Wetter mittwoch
Am Mittwoch kühlt es ab.Bild: meteo

Am Freitag zeigt sich die Sonne in den meisten Teilen der Schweiz, in den Nordalpen bleibt es wolkig. Im Süden sorgt Nordwind für sonniges Wetter.

Die Wassertemperaturen bleiben stabil und zeigen in den nächsten Tagen keine Abkühlung.

Das erwartet uns am Wochenende

Am Wochenende erwartet uns voraussichtlich freundliches Wetter. Im Süden sind einzelne Schauer möglich. Eine erneute Hitzewelle steht nicht an. Morgens bleibt es jeweils frisch, im Laufe des Tages steigen die Temperaturen in Norden rund 20, im Süden auf 23 bis 28 Grad. (cst)

