Nach Glastonbury-Vorfall – Lewis Capaldi sagt Konzerte in der Schweiz ab

Lewis Capaldi Bild: keystone

Der schottische Sänger Lewis Capaldi leidet an Tourette – wie vor allem seinen Fans bekannt ist. Augenscheinlich wurde die Krankheit an diesem Wochenende am Musik-Festival Glatonbury, wo Capaldi mitten im Song nicht mehr weitermachen konnte.

Das Video, wie das Publikum an seiner Stelle weitermachte, ging um die Welt.

Video: twitter/bbc

Nun muss der Megastar aber seiner Krankheit Tribut zollen. Er sagt alle Konzerte seiner Tour vorerst ab. Betroffen sind die Auftritte im Zürcher Hallenstadion und am St.Gallen-Openair.

«Ich werde bis auf Weiteres eine Pause vom Touren machen, es tut mir sehr leid», schreibt er seinen Fans über Social Media. Ein Ersatzdatum gibt es vorerst nicht, wie Veranstalter Gadget abc Entertainment bekanntgibt. Die Fans bekommen ihr Geld für die Tickets zurück. Bereits einmal wurden die Konzerte aufgrund der gesundheitlichen Verfassung Capaldis nach hinten geschoben.

Fox springt ein in St. Gallen

In seiner Mitteilung bedankt er sich bei seinen Anhängern für ihre Hilfe am Glastonbury und entschuldigt sich für die nun ausfallenden Konzerte. Er könne in seinem Zustand keine Konzerte spielen, aber er werde so bald wie möglich wieder zurück sein.

Er lerne immer noch damit, sein Leben seiner Krankheit anzupassen. Letzten Samstag sei ihm dies nicht geglückt und es sei klar geworden, dass er viel mehr Zeit in seine metale und physische Gesundheit investieren müsse

Wie srf.ch schreibt, wird der deutsche Sänger Peter Fox die Lücke, die Capaldis Ausfall ins Line-Up des Festivals gerissen hat, füllen.

