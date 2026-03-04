Live im Stream: Die SNB informiert über die neuen Banknoten der Schweiz. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Wie sehen die neuen Banknoten aus? Um 10 Uhr informiert die SNB live

Am Mittwoch präsentiert die Schweizerische Nationalbank (SNB) die neuen Schweizer Banknoten, die ab 2031 in den Umlauf kommen.



Die SNB führte dafür zwischen August und September eine Umfrage in der Schweizer Bevölkerung durch. Die Ergebnisse der Umfrage fliessen zusammen mit der Bewertung der Banknotenentwürfe durch einen Beirat bestehend aus Fachpersonen verschiedener Disziplinen in die Auswahl der künftigen Banknoten ein.

Sechs Finalistinnen und Finalisten sind dabei noch im Rennen. Welche Gestalterinnen oder welcher Gestalter sich am Schluss durchgesetzt hat, erfährst du live bei watson. (ome)