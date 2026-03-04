recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Nationalbank

Schweiz: SNB zeigt neue Banknoten für 2031 – live im Stream und Ticker

Live im Stream: Die SNB informiert über die neuen Banknoten der Schweiz. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Wie sehen die neuen Banknoten aus? Um 10 Uhr informiert die SNB live

04.03.2026, 09:2404.03.2026, 09:24

Am Mittwoch präsentiert die Schweizerische Nationalbank (SNB) die neuen Schweizer Banknoten, die ab 2031 in den Umlauf kommen.

Die SNB führte dafür zwischen August und September eine Umfrage in der Schweizer Bevölkerung durch. Die Ergebnisse der Umfrage fliessen zusammen mit der Bewertung der Banknotenentwürfe durch einen Beirat bestehend aus Fachpersonen verschiedener Disziplinen in die Auswahl der künftigen Banknoten ein.

Sechs Finalistinnen und Finalisten sind dabei noch im Rennen. Welche Gestalterinnen oder welcher Gestalter sich am Schluss durchgesetzt hat, erfährst du live bei watson. (ome)

Mehr zum Thema Banknoten:

Dir haben die Banknoten der SNB nicht gefallen? Hier 6 weitere Konzepte für dich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte
1 / 8
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte

Konzept B: Die Schweiz und ihre Höhenlagen
quelle: neuebanknotenserie.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sind die schönsten Banknoten der Welt
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bergsturz, Schwingfest, WEF: So viele Diensttage leistete die Schweizer Armee 2025
Angehörige der Schweizer Armee haben 2025 insgesamt 5,7 Millionen Diensttage geleistet. Das waren rund 180'000 Tage mehr als im Jahr zuvor. Ein Plus gab es unter anderem bei Einsätzen an Sportanlässen wie dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL.
Zur Story