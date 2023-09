Nationalrat will Autobahn A1 auf mindestens sechs Spuren ausbauen

Hess hatte seinen Vorstoss damit begründet, dass das Verkehrsaufkommen auf der 410 Kilometer langen A1 heute um einiges grösser sei als früher. Einige Teilabschnitte wie zwischen Härkingen SO und Wiggertal LU wurden bereits auf sechs Spuren ausgebaut. Eine weitere Etappe zwischen Härkingen und Luterbach SO ist in Planung.

Der Nationalrat will die Autobahn A1 auf den Strecken Bern-Zürich und Lausanne-Genf auf mindestens sechs Spuren ausbauen. Der Rat hat eine entsprechende Motion von Nationalrat Erich Hess (SVP/BE) am Montag mit 94 zu 87 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen.

Hier hat die Natur gezaubert: 7 Felslöcher in den Schweizer Bergen (Teil 2)

Felslöcher faszinieren. Wie kann da, wo eigentlich ein massiver Berg steht, ein Loch sein? Wir haben hier sieben solche Felslöcher zusammengestellt – bei einigen lohnt es sich, im genau richtigen Moment am richtigen Ort zu sein.

Vor einigen Wochen präsentierte ich an dieser Stelle Felslöcher. Der Artikel kam sehr gut bei euch an, in den Kommentaren und per E-Mail gab es viel Feedback. Darum kommt hier heute Teil 2.