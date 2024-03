Einigungskonferenz befasst sich mit revidiertem CO₂-Gesetz

Weitere Differenzen hat der Nationalrat am Mittwoch ausgeräumt. Auf Antrag von FDP und SVP und gegen den Willen der Kommissionsmehrheit beschloss er mit 101 zu 90 Stimmen, keine fixe Quote für die Reduktion des Treibhausgas-Ausstosses im Inland ins revidierte CO₂-Gesetz zu schreiben. Zuletzt hatte er eine Quote von 70 Prozent gewollt.

Die Commerzbank will im Schweizer Firmenkundengeschäft aufdrehen und erachtet die anstehende Integration der Credit Suisse als «Riesengelegenheit».

Der Commerzbank geht es so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das könnte auch für Schweizer KMU eine frohe Kunde sein. Die zweitgrösste Bank Deutschlands will im hiesigen Firmenkundengeschäft kräftig aufdrehen und in die Lücke vorstossen, die sich zwölf Monate nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS allmählich in der Schweizer Kreditlandschaft zu öffnen beginnt.