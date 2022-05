Natalie Imboden als neue Nationalrätin vereidigt

Rytz war am Montagabend von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet worden. Sie plant, das Präsidium der Entwicklungsorganisation Helvetas zu übernehmen und daneben selbstständig ein Beratungsbüro zu führen.

Natalie Imboden (Grüne/BE), Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, ist neue Nationalrätin. Die 51-Jährige legte am Dienstag das Amtsgelübde ab, als Nachfolgerin der zurückgetretenen Regula Rytz.

Wie du ohne Flug zum Surfen kommst – die besten Spots in und um die Schweiz

Erik Marquardt kennt die EU-Aussengrenzen wie kein Zweiter: «Frontex nimmt Tote in Kauf»

Bald kein Bargeld mehr im Bus? Der Postauto-Chef will neue Zahlautomaten

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Soll man Putin nicht reizen? Was uns München 1938 und der Erste Weltkrieg dazu sagen

Macht Putin am Montag seinen grössten Fehler? 3 mögliche Optionen hat er am 9. Mai

YB-Fans sollen SBB-Extrazug demoliert haben – Auseinandersetzungen vor Spiel in Luzern

SVP-Herzog verzweifelt in der Organ-«Arena» und erhält Schelte von Berset

Moskau schickt ranghohe Offiziere an die Front – nur: Es scheint wenig zu nutzen

Diese Waren wurden in den letzten Wochen merklich teurer

Zwei Personen bei Selbstunfall nahe Chur verletzt

Bei einem Selbstunfall in Haldenstein im Gebiet Oldiswald bei Chur haben sich am Montagabend zwei Personen unbestimmte Verletzungen zugezogen. Das teilte die Stadtpolizei Chur am späten Abend mit.