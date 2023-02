So viel Regen in der Schweiz wie seit Anfang Januar nicht mehr

So viel Regen in der Schweiz wie seit Anfang Jahr nicht mehr – dazu hat's zünftig geblitzt

Zwischen Donnerstag und Freitag hat es laut Wetterdienst Meteonews Schweiz in der Schweiz flächig so viel geregnet wie zuletzt am 9. Januar. Dazu wurden seit Donnerstagabend 139 Blitze gezählt.

Das klinge zwar nicht nach viel, teilte Meteonews Schweiz am Freitagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Für einen Februar sei das aber nicht normal. «Zum Vergleich: In den Februaren 2021/22 kombiniert gabs gerade mal 106 Blitze.»

Gemäss einer vom Wetterdienst publizierten Niederschlagskarte war die Ostschweiz auf Höhe St. Gallen am stärksten von Niederschlägen betroffen. (sda)