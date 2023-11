Erneut Polarlichter über den Alpen zu sehen – auch in der Schweiz

Zückt eure Kameras – in der Schweiz sind erneut Polarlichter zu sehen

Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag sind in der Alpenregion Polarlichter zu sehen – zumindest an denjenigen Orten, wo die Wolken zwischenzeitlich auflockern. Auch in der Schweiz ist das Naturspektakel zu sehen: So zeigen Bilder einer Webcam auf dem Pizol ein rosarotes Polarlicht über dem Rheintal. SRF Meteo berichtet zudem von Sichtungen bei Wittenbach (St. Gallen) und Brünisried (Freiburg).

Das Polarlicht über dem Rheintal. Bild: foto-webcam.eu

Ebenfalls spektakuläre Bilder gibt es aus Österreich, wo ein Polarlicht über Lienz auftrat.

Bild: foto-webcam.eu

Die Aurora borealis, wie das Polarlicht auf der Nordhalbkugel ebenfalls heisst, ist in der Schweiz ein seltenes Phänomen. Häufiger ist sie nördlich oder südlich der Polarkreise zu finden, in Europa also vor allem in Skandinavien. In diesem Herbst ist es aber schon das zweite Mal, dass Polarlichter in der Schweiz zu sehen sind. Bereits Ende September konnte das Phänomen hierzulande bestaunt werden.

Polarlichter sind eigentlich kein Wetterphänomen. Sie entstehen durch winzige Teilchen, die von der Sonne zu uns geschickt werden. Wenn diese Teilchen auf die Gase in unserer Erdatmosphäre treffen, beginnen sie zu leuchten und erzeugen die Lichter, die wir am Himmel sehen können. Besonders gut zu sehen sind sie auf hohen Berggipfeln. (dab)