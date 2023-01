Neuer Naturpark für die Schweiz: Deutliches Ja zum Parco Val Calanca

Nationalpark, Naturpärke und Naturerlebnispärke

Der Bund fördert drei Kategorien von Pärken von nationaler Bedeutung: Nationalpärke, Regionale Naturpärke und Naturerlebnispärke. Die Regionalen Naturpärke bewahren traditionelle Kulturlandschaften und werten sie auf. Sie fördern nachweislich die Wertschöpfung der Region auf nachhaltige Weise. Eine intakte Natur und schöne Landschaften schaffen einen touristischen Mehrwert. Die lokale Landwirtschaft und Produktion wird gestärkt. Biosphärenreservate haben zusätzlich Aufgaben im Bereich der Forschung. In dieser Kategorie gibt es landesweit 17 Pärke (inklusive Calanca), davon die meisten in Graubünden (Naturpark Beverin, Parc Ela, Biosfera Val Müstair).

Die Naturerlebnispärke bieten in der Nähe von Städten Tieren und Pflanzen ungestörte Lebensräume und den Besuchern die einmalige Chance, eine intakte Natur zu erleben. In den Übergangszonen werden besondere Naturerlebnisse angeboten. Es gibt zwei Pärke dieser Art (Wildnispark Zürich Sihlwald, Naturerlebnispark Jora).

Die neuen Pärke, die seit 2008 in der Schweiz entstehen, stützen sich auf das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG). Nicht gelungen ist es, auf Grundlage dieses Gesetzes einen Nationalpark der neuen Generation mit Kern- und Umgebungszonen zu verwirklichen. Zuletzt scheiterten die Projekte Parc Adula (2016) und Parco del Locarnese (2018), weil sich eine Mehrheit der beteiligten Gemeinden gegen eine Errichtung aussprach. Neue Projekte sind nicht in Sicht.

Für den 1914 im Engadin geschaffenen Schweizerischen Nationalpark besteht eine eigene Rechtsgrundlage.