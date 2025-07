Brünigpass ist nach Blockschlag weiterhin nur einspurig befahrbar

Nach einem Blockschlag am vergangenen Montag bleibt die Brünigpassstrasse zwischen der Passhöhe und Lungern OW vorerst nur einspurig befahrbar. Teile der Felswand gelten weiterhin als absturzgefährdet, teilte das Bundesamt für Strassen Astra am Donnerstag mit.

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

Novartis steigert Umsatz im zweiten Quartal

Novartis ist auch im zweiten Quartal 2025 wieder stark gewachsen. Damit knüpft der Pharmakonzern an das Wachstumstempo der vorangegangenen Quartale an. Den Ausblick für das Gesamtjahr heben die Basler zum zehnten Mal in Folge an.