Der Bergsturz von Blatten – eine Chronologie in Bildern

Am 28. Mai 2025 begrub ein gigantischer Gletscherabbruch nahezu das ganze Dorf Blatten im Walliser Lötschental. Wir blicken zurück auf den Ablauf der Katastrophe.

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Im Mai 2025 blickt die ganze Schweiz nach Blatten. Das Walliser Dorf, das zuoberst im Lötschental liegt, ist bedroht: Vom 3342 Meter hohen Kleinen Nesthorn, einem Vorsprung an der Nordwestflanke des Bietschhorns, stürzen immer wieder Brocken hinab auf den Birchgletscher. Wie ein steinernes Damoklesschwert ragt der brüchige Berg in den Himmel über Blatten. Kameras werden zur Überwachung installiert.

Der Birchgletscher, der sich unterhalb des Bietschhorns erstreckt, hat sich seit dem Jahr 2000 in zwei Teile getrennt. Der untere Teil rückt, wohl unter dem Druck des Gerölls, das vom Kleinen Nesthorn kontinuierlich auf die Gletscherzunge fällt, immer weiter vor – bis 2019 um etwa 50 Meter. Ab Mitte Mai 2025 zeigen sich an der Flanke des Kleinen Nesthorns, das im Gegensatz zum festen Granit des Bietschhorns aus Gneis und Amphibolit besteht, deutliche Anzeichen von Instabilität. Noch im selben Monat tritt dann das schlimmste Szenario ein – es kommt zu einem gigantischen Gletscherabbruch. Die Chronologie der Ereignisse:

Samstag, 17. Mai, Nachmittag

Blick auf die instabile Ostflanke im Bereich Nesthorn/Birchgletscher, wo es kontinuierlich zu Gesteinsabgängen kommt Bild: REGIONALER FUEHRUNGSSTAB LOETSCH

Am Kleinen Nesthorn kommt es zu einem Felsabbruch. Das Geröll landet auf dem Birchgletscher und reisst einen kleinen Teil davon mit. Dies löst im Tal des Birchbachs einen Murgang aus, der etwa 500 Meter oberhalb der Talsohle und des Flusses Lonza stoppt. Die Behörden sperren zwei Wanderwege.

Der Murgang stoppt oberhalb des Dorfes. Bild: KEYSTONE

Samstag, 17. Mai, Abend

Luftaufnahme von Blatten. Ein Teil des Dorfes wird am 17. Mai evakuiert. Bild: KEYSTONE

Die Gemeindebehörden ordnen die Evakuation eines Teils von Blatten an. 92 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 16 Gäste im Dorf müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen ist zunächst der Dorfteil südlich der Lonza.

Montag, 19. Mai, Vormittag

Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Blatten, informiert an einer Medienkonferenz über die Evakuierung des Dorfes. Bild: KEYSTONE

Die Evakuation wird ausgeweitet. Betroffen sind insgesamt rund 300 Personen. Experten fürchten einen massiven Bergsturz in den folgenden Stunden oder Tagen. Es könnten bis zu drei Millionen Kubikmeter Material ins Tal donnern, warnen die Fachleute. Eventuell könnten sich sogar bis zu fünf Millionen Kubikmeter Geröll und Eis zu Tal bewegen, sagt der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald, an einer Medienkonferenz.

Auch Tiere werden in Sicherheit gebracht: Eine Kuh wird mit einem Helikopter aus dem Bergsturzgebiet zu einem Bauernhof geflogen Bild: KEYSTONE

Montag, 19. Mai, Abend

Felsen und Geröll vom Felssturz liegen auf dem Birchgletscher. Bild: KEYSTONE

Ein Teil des Gipfels des Kleinen Nesthorns bricht ab. Um das befürchtete Grossereignis handle es sich nicht, versichert der Regionale Führungsstab Lötschental.

Mittwoch, 21. Mai

Der Geröllhaufen auf dem Birchgletscher oberhalb der Ortschaft Wiler wächst. Bild: KEYSTONE

Die Lage bleibt angespannt. Es kommt wie tags zuvor zu weiteren kleinen Felsabbrüchen. Der Geröllhaufen auf dem Birchgletscher wächst. Dass der Berg portionenweise abbreche, ohne dass es zu direkten Schäden im Tal komme, sei das beste der denkbaren Szenarien, versichern die Verantwortlichen.

Donnerstag, 22. Mai

Ingenieur Alban Brigger spricht an der Medienkonferenz. Bild: KEYSTONE

Der Druck auf den Birchgletscher wächst. Im Bereich der Gletscherfront gebe es eine Beschleunigung der Bewegung, erklärt Ingenieur Alban Brigger von der Dienststelle für Naturgefahren des Kantons Wallis an einer Medienkonferenz. Am Abend bricht ein weiterer Teil des akut instabilen Gesteins am Kleinen Nesthorn ab.

Freitag, 23. Mai

Ein Helikopter der Air Zermatt fliegt über Blatten in Richtung des Kleinen Nesthorns. Bild: KEYSTONE

Der Gletscher bewegt sich erneut schneller. Am Abend stürzt der zuvor höchste Punkt des Kleinen Nesthorns ab.



Samstag, 24. Mai

Ein Band mit der Aufschrift «Feuerwehr-Sperrzone» sperrt einen Weg in Richtung Blatten. Bild: KEYSTONE

Weitere Felsabbrüche und Eislawinen. Die Geschwindigkeit der Bewegung des Gletschers steigt. Sie habe sich von Freitag auf Samstag verdoppelt und betrage nun rund vier bis viereinhalb Meter pro Tag, heisst es vom Regionalen Führungsstab.



Sonntag, 25. Mai

Die weissen Bergriesen thronen über Blatten. Noch erreichen die Felsstürze das Dorf nicht. Bild: KEYSTONE

Der Gletscher bewegt sich weiter in Richtung Tal. Immer wieder kommt es zu Felsstürzen und Eislawinen. Noch gelangt das Material aber nicht bis ins Dorf Blatten.

Montag, 26. Mai

Geröll vom Kleinen Nesthorn stürzt auf den Birchgletscher. Bild: KEYSTONE

Weitere Abbrüche. Der Gletscher sei nach wie vor in Bewegung, zuletzt rund 2,5 bis 3,5 Meter pro Tag, geben die Behörden bekannt. Die grösste Gefahr sei derzeit, dass der Gletscher in einem Mal abbrechen könnte.

Dienstag, 27. Mai

Ständig brechen weitere Felsmassen ab und fallen auf den Gletscher. Bild: KEYSTONE

Die Gletscherabbrüche nehmen markant zu. Die Gletscherfront habe sich zuletzt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von rund zehn Metern pro Tag bewegt, teilt der Regionale Führungsstab mit.

Mittwoch, 28. Mai

Der Schuttkegel über den zerstörten Dorfteilen von Blatten ist 30 Meter hoch. Bild: KEYSTONE

Der Kanton Wallis ruft die besondere Lage aus. Wenige Stunden später tritt das Worst-Case-Szenario ein: Kurz vor 16 Uhr donnern Millionen Tonnen Fels, Geröll und Eis innerhalb von Sekunden 2600 Meter den Hang hinab. Die gigantische Lawine zermalmt alles, was auf ihrem Weg liegt und begräbt das Dorf Blatten und den Weiler Ried zum grössten Teil.

Die gigantische Lawine besteht aus Fels, Geröll und Eis. Bild: KEYSTONE

Die Geröllmassen erreichen selbst den gegenüberliegenden Hang und schieben sich dort noch hoch. Wo einst das Dorf war, liegt ein bis zu 30 Meter hoher Schuttkegel.

Der Schuttkegel staut das Wasser der Lonza zu einem See. Bild: KEYSTONE

Das Wasser der Lonza staut sich am Schuttkegel, bildet einen See und zerstört so auch noch die verbliebenen Häuser. Ein 64-jähriger Mann wird nach dem Unglück vermisst. Auch eine Woche später dauert die Suche nach ihm noch immer an.



Donnerstag, 29. Mai

Zerstörtes Haus im See, den die aufgestaute Lonza gebildet hat. Bild: KEYSTONE

Die Behörden fürchten, dass der See hinter dem Schuttkegel überläuft und einen riesigen Murgang auslöst. Noch am Mittwochabend sind daher Teile der Dörfer Wiler und Kippel evakuiert worden. In Gampel und Steg im Rhonetal werden Brücken gesperrt oder demontiert. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel ist nicht möglich. Zu instabil sind die Gesteinsmassen.

Freitag, 30. Mai

Über den gewaltigen Schuttkegel fliessen Bäche mit dem Wasser der Lonza. Bild: KEYSTONE

Wasser der Lonza fliesst über die gewaltige Geröllhalde. Es bilden sich Bäche und kleine Seen auf dem Schuttkegel. Die Gemeinden unterhalb des Bergsturzes im Lötschental und auch im Rhonetal bereiten sich auf den Ernstfall vor. In Gampel und Steg werden Dämme errichtet. Die Bevölkerung ist angewiesen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.



Samstag, 31. Mai

Der Damm mit dem Stausee Ferden. Bild: KEYSTONE

Die Lonza bahnt sich ihren Weg durch den Schuttkegel und fliesst von dort Richtung Stausee Ferden. Am Abend ordnet die Kantonsregierung an, dort die Schleusen zu öffnen. Dies, damit der Stausee im Falle eines Murgangs weiterhin als Rückhaltebecken dienen kann. Denn der Spiegel des Sees steigt wieder, obwohl dieser zuvor entleert worden war.

Montag, 2. Juni

Ein Helikopter startet zu einem Erkundungsflug über den Schuttkegel. Bild: KEYSTONE

Die Suche nach dem Vermissten wird wieder aufgenommen. Zugleich eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung in dem Fall. Es gehe darum, herauszufinden, ob der Vermisste gegen eine Anordnung verstossen oder ob er sich in einem Gebiet befunden habe, in dem er sich aufhalten durfte, erklärt die zuständige Staatsanwältin.

Mittwoch, 4. Juni

Blatten vor und nach dem Bergsturz: Oben am 23. Mai, unten am 29. Mai. Bild: KEYSTONE

Der Walliser Staatsrat gibt für die Bewohnerinnen und Bewohner von Blatten Sofortmassnahmen von zehn Millionen Franken frei. Eine Strategiegruppe soll sich mit dem Wiederaufbau des Ortes befassen. Die Glückskette hat Spendenzusagen von über 11 Millionen Franken erhalten.

Donnerstag, 5. Juni

Auch hier ein Vorher-Nachher-Vergleich: Blatten am 18. Mai (oben) und am 29. Mai (unten). Bild: KEYSTONE

Die grosse Solidaritätswelle zugunsten von Blatten geht weiter. Zahlreiche Gemeinden und Kantone aus der ganzen Schweiz sprechen Gelder. Der Zürcher Regierungsrat und der Berner Regierungsrat geben beispielsweise je 500'000 Franken an Soforthilfe frei.

Freitag, 6. Juni

Bundesrat Albert Rösti spricht über den Solidaritätsbeitrag für die Bevölkerung von Blatten. Bild: KEYSTONE

Der Bundesrat beantragt fünf Millionen Franken Soforthilfe für Blatten. Der Ständerat spricht sich am 10. Juni und der Nationalrat am 12. Juni einstimmig dafür aus. Bundesrat Albert Rösti spricht sich grundsätzlich für den Wiederaufbau von Blatten aus. Eine Entsiedelung der Täler sei keine Option.

Montag, 16. Juni

Weissenried am Gegenhang über dem Schuttkegel. Der Weiler wurde von den Geröllmassen beinahe erreicht. Bild: KEYSTONE

Die Armee kann wegen der Gefahr von Felsabbrüchen am Kleinen Nesthorn im Bergsturzgebiet vorerst nicht zum Einsatz kommen. Die Patenschaft für Berggemeinden hat derweil bereits 7,5 Millionen Franken Spenden zugesichert.

Freitag, 20. Juni

Die eingesetzten Soldaten gehören zum Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbatallion. Bild: KEYSTONE

Die Schweizer Armee entfernt nun Schwemmholz und Trümmer auf dem neu gebildeten See im Bergsturzgebiet. Der Katastrophenhilfe-Einsatz der Armee ist vorerst bis zum 26. Juni bewilligt und wird anschliessend verlängert.

Dienstag, 24. Juni

Die sterblichen Überreste des vermissten Mannes wurden im Gebiet Tennmatten gefunden. Bild: KANTONSPOLIZEI WALLIS

Im Rahmen einer Suchaktion sind im verschütteten Gebiet menschliche Überreste gefunden und geborgen werden. Zwei Tage später ist klar, es handelt sich um den seit dem 28. Mai vermissten Mann im Gebiet Tennmatten in Blatten.



Donnerstag, 26. Juni

Nationalratspräsidentin Maja Riniker ruft an der Sommersession zu Spenden auf. Bild: KEYSTONE

Der Kanton Wallis richtet eine Spendenkommission für die Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten ein. Nach dem Bergsturz vor bald einem Monat waren in den vergangenen Wochen rund 57 Millionen Franken an verschiedenen finanziellen Hilfen und Spenden zusammengekommen. Die Kommission soll die Spenden verwalten und verteilen.

Donnerstag, 10. Juli

Zwei Boote der Schweizer Armee fahren auf dem See, der sich an der Stelle des Dorfes Blatten gebildet hat. Bild: KEYSTONE

Sechs Wochen nach dem Bergsturz sind Armeeangehörige weiterhin mit der Räumung des entstandenen Sees von Schwemmholz und anderen Trümmern beschäftigt. Weil das Gebiet für Lastwagen nicht zugänglich ist, wird das eingesammelte Holz vor Ort verbrannt.

Samstag, 9. August

Treibholz auf dem See am 6. Juni und ... Bild: KEYSTONE

Die Schweizer Armee steht nach wochenlangem Einsatz vor dem Abzug. Der Grossteil des Treibholzes auf dem Blattensee wurde von ihr entfernt.

... am 24. Juni. Bild: KEYSTONE

Mittwoch, 3. September

Blick auf das zerstörte Dorf. Bild: KEYSTONE

Der Walliser Staatsrat und die Gemeindebehörden stellen einen Fahrplan für den Aufbau von Blatten vor. Dieser enthält eine Fülle von Massnahmen in Bereichen der Raumplanung, der Mobilität und der Wirtschaft bis Ende 2029. Grösster Unsicherheitsfaktor für die Umsetzung ist die Entwicklung bei den Naturgefahren.

Freitag, 19. September

Bis 2030 soll Blatten neu erstehen. Bild: KEYSTONE

Weniger als vier Monate nach dem verheerenden Bergsturz setzt die Gemeinde Blatten den Spatenstich für den Bau eines neuen Dorfes. Die symbolische Handlung findet in der Nähe der Ruine des zerstörten Gemeindehauses statt. «Ein Blatten ohne Lötschental oder ein Lötschental ohne Blatten ist keine Option», bekräftigt Gemeindepräsident Matthias Bellwald anlässlich einer kleinen Feier.

Freitag, 10. Oktober

Aufräumarbeiten im Weiler Weissenried. Bild: KEYSTONE

Die Stromversorgung in den «noch bewohnbaren» Häusern in Blatten ist wiederhergestellt. Dies betrifft auch die Gebiete, Weiler und Alpen von Tellialp, Weissenried, Gletscheralp, Eisten und Fafleralp.

Freitag, 7. November

Die neue Naturgefahrenkarte des Kantons Wallis wird präsentiert. Bild: Keystone

Fünfeinhalb Monate nach dem Bergsturz hat der Kanton Wallis seine Naturgefahrenkarte angepasst. Der Weiler Ried kann nicht wieder aufgebaut werden, und die Gemeinde Blatten liegt zu 70 Prozent in der roten Gefahrenzone, die unbebaubar ist.

Mittwoch, 1. April 2026

Bild: KEYSTONE

Das Bild «Blatten 2030» von Laurent Gilliéron von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zum Bergsturz von Blatten gewinnt beim «Swiss Press Photo»-Wettbewerb 2026 in der Kategorie Aktualität den ersten Preis. Es wurde im September 2025 gemacht, als der symbolische Spatenstich zum Wiederaufbauprojekt «Blatten 2030» stattfand.

Mai 2026

Luftaufnahme von Blatten am 21. Mai 2026, fast ein Jahr nach der Katastrophe. Bild: KEYSTONE

Ein Jahr nach dem Bergsturz stehen Teile des zerstörten Dorfes immer noch unter Wasser. Der versicherte Gesamtschaden aus dem Felssturz wird auf rund 255 Millionen Franken geschätzt. Davon entfallen 210 Millionen Franken auf Gebäudeschäden, 30 Millionen betreffen Hausrat und Fahrhabe. Zusätzliche 15 Millionen Franken entfallen auf weitere Schäden wie Betriebsunterbruch- und Motorfahrzeugkaskoschäden.(dhr)

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA.

1 Jahr Blatten – Bauer erzählt Video: watson/emanuella kälin, flavia kälin

1 Jahr nach dem Bergsturz – so sieht es heute in Blatten aus Video: watson/Emanuella Kälin

Zwei Monate nach dem Bergsturz in Blatten wird in die Zukunft geschaut Video: watson/david indumi