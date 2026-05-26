Grossteil der Spendengelder in Blatten VS bereits eingesetzt

Rund um den zerstörten Teil von Blatten wird gearbeitet. Bild: keystone

Grossteil der Spendengelder für Blatten VS bereits eingesetzt

Ein Jahr nach dem Bergsturz von Blatten VS ist ein grosser Teil der gesammelten Spendengelder bereits für die Unterstützung der Betroffenen eingesetzt worden.

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Die Hilfen flossen unter anderem in Nothilfe, Entschädigungen für zerstörte Besitztümer sowie Unterstützung für Unternehmen und Vereine, wie die beteiligten Hilfsorganisationen am Dienstag mitteilten.

Der Abbruch des Birchgletschers hatte am 28. Mai 2025 das Dorf fast vollständig zerstört. Mehr als 130 Häuser wurden verschüttet, ein Mensch kam ums Leben. Für die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner wurden danach schweizweit Millionenbeträge gesammelt.

Eine eigens eingesetzte Spendenkommission behandelte bislang 111 Gesuche und sprach Unterstützungen von knapp 8 Millionen Franken. Unterstützt wurden etwa Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleidung, Einkommensausfälle oder Verluste von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen.

Für verschüttetes Bauland wurden zudem 4 Millionen Franken an Bundesmitteln eingesetzt. Weitere 3 Millionen Franken aus kantonalen Mitteln sowie 500'000 Franken des Bundes flossen in die Bearbeitung der Gesuche.

Die bisher eingesetzten Mittel im Überblick:

Glückskette: 23 Millionen Franken gesammelt, davon 18 Millionen eingesetzt

23 Millionen Franken gesammelt, davon 18 Millionen eingesetzt Caritas Schweiz: 1,6 Millionen Franken gesammelt, davon 894'000 Franken eingesetzt

1,6 Millionen Franken gesammelt, davon 894'000 Franken eingesetzt Schweizerisches Rotes Kreuz: 3 Millionen Franken gesammelt, davon 980'000 Franken eingesetzt

3 Millionen Franken gesammelt, davon 980'000 Franken eingesetzt Kanton Wallis: 10 Millionen Franken bereitgestellt, davon 3 Millionen Franken eingesetzt

10 Millionen Franken bereitgestellt, davon 3 Millionen Franken eingesetzt Bund: 5 Millionen Franken gesprochen, davon 4,6 Millionen Franken eingesetzt

Zusätzlich erhielt die Gemeinde Blatten eigene Spendengelder von knapp 30 Millionen Franken. Diese sollen langfristig für den Wiederaufbau sowie die Zukunft des Dorfes und seiner Bevölkerung eingesetzt werden. (sda)