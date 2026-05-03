Ferrari-Fahrer Charles Leclerc büsste beim GP von Miami nach einem Dreher kurz vor Rennende Positionen ein. Einige Stunden später fiel er im Klassement sogar noch um zwei weitere Plätze auf Rang 8 zurück.
Die Stewards belegten den Monegassen mit einer 20-Sekunden-Strafe, weil er mit seinem beschädigten Boliden die Strecke mehrmals verlassen und sich dadurch einen Vorteil verschafft hatte. Teamkollege Lewis Hamilton rückte dadurch auf Platz 6 vor.
Auch Max Verstappen wurde sanktioniert: Der Niederländer erhielt wegen des Überfahrens der weissen Linie bei der Boxenausfahrt eine Fünf-Sekunden-Strafe, behielt Platz 5 im Schlussklassement jedoch. (car/sda/apa)
Die Stewards belegten den Monegassen mit einer 20-Sekunden-Strafe, weil er mit seinem beschädigten Boliden die Strecke mehrmals verlassen und sich dadurch einen Vorteil verschafft hatte. Teamkollege Lewis Hamilton rückte dadurch auf Platz 6 vor.
Auch Max Verstappen wurde sanktioniert: Der Niederländer erhielt wegen des Überfahrens der weissen Linie bei der Boxenausfahrt eine Fünf-Sekunden-Strafe, behielt Platz 5 im Schlussklassement jedoch. (car/sda/apa)