Doch aus dem gemeinsamen Nachtessen wurde nichts mehr. Zeindler und seine Frau hätten sich nach der Briefkasten-Aktion fast nie mehr in Sarnen blicken lassen. Ende März 2024 liess er die Wohnung durch die Allgood Property AG kündigen. Bei der Wohnungsrückgabe am 19. Juni 2024 offenbarte sich Aeberli dann ein Bild, das er nur als «Saustall» bezeichnen kann. «Wir haben gravierende Mieterschäden festgestellt», sagt er.

«Wir sind beide oft im Ausland und nur sporadisch in Sarnen. Die Projekte in Kroatien haben begonnen, ebenfalls die Yacht-Saison. Sobald wir wieder da sind, melde ich mich für ein Abendessen in Zürich.»

Um zu beweisen, was er mit Sarnen vorhatte, habe Zeindler gerne mit dem Ausbau eines Büros geprahlt, den er für eine grosse Firma in Kägiswil, einem Ortsteil von Sarnen, geleitet habe. Doch auch dort habe er im Nachhinein verbrannte Erde hinterlassen und die Handwerker nicht bezahlt, wie Aeberli sagt.

Zeindler wollte damals nicht nur seinen Firmensitz nach Sarnen verlegen, sondern auch seinen Wohnsitz, erinnert sich Aeberli. Im Dorf habe er sich schnell bemüht, Anschluss zu finden. «Goran ist sofort an Veranstaltungen aufgetaucht, aber auch in den Beizen und Läden und hat mit seiner charismatischen Art überzeugt. Alle fanden ihn auf Anhieb einen genialen Typen». Zeindler habe den Eindruck erwecken wollen, er könne für Sarnen das sein, was Samih Sawiris für Andermatt sei. Doch herausgestellt habe er sich eher als René Benko.

Lange bevor Zeindlers Verwaltung Allgood Property AG den Mietenden der Sugus-Häuser gekündigt hatte , soll er ehemalige Geschäftspartner um Millionen gebracht haben, wie watson berichtete . Die Liste von Geprellten ist lang. Zeindler steht im Zusammenhang mit 16 in Konkurs geratenen Firmen, hat offene Betreibungen von knapp 3 Millionen Franken und ein Strafverfahren am Hals.

Nach Schüssen auf Jesusbild: Strafverfahren gegen Sanija Ameti eröffnet

Es besteht ein Verdacht auf Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit: Die Staatsanwaltschaft Zürich hat ein Strafverfahren gegen GLP-Politikerin Sanija Ameti eröffnet.

Lange hat sie geschwiegen. Bis am letzten Samstag. In einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» nahm Sanija Ameti erstmals ausführlich Stellung zu einem Vorfall von vor drei Monaten, der ihr Leben auf den Kopf stellte. «Ich schäme mich», sagte die GLP-Politikerin und Co-Präsidentin der Operation Libero. Es handle sich um einen saudummen Post. Der Grund für die Reue: Vor drei Monaten hatte sie an einem Abend ein Bild mit Jesuskind und Maria aus einen Kunstkatalog zur Zielscheibe umfunktioniert.