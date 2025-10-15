recht sonnig12°
Defekter Zug blockiert Gotthard-Basistunnel – SBB-Verkehr eingeschränkt

Grössere Störung auf Nord-Süd-Achse: Defekter Zug blockiert Gotthard-Basistunnel

15.10.2025, 13:5515.10.2025, 14:00

Der Zugverkehr im Gotthard-Basistunnel ist unterbrochen. Grund dafür ist ein blockierter Güterzug, der den regulären Verkehr behindert, wie die SBB um 13.30 Uhr mitteilten.

Bis auf Weiteres würden alle Personenzüge über die Panoramastrecke umgeleitet, hiess es weiter. Reisende müssen mit einer rund 60 Minuten längeren Fahrzeit rechnen.

Der Lösch- und Rettungszug der SBB sei im Einsatz, um den defekten Güterzug abzuschleppen und die Strecke so rasch wie möglich wieder freizugeben, teilten die SBB mit.

Die Einschränkung dauere bis mindestens 15.30 Uhr, so die SBB. Betroffen sind die Linien EC, IC2 und IC21. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...

Themen
