Gotthard-Basistunnel nach Unterbruch wieder geöffnet

15.10.2025, 13:5515.10.2025, 15:55

Nach einem Unterbruch verkehren die Züge wieder durch den Gotthard-Basistunnel. Der defekte Güterzug konnte aus dem Tunnel abgeschleppt werden, wie die SBB um 15 Uhr mitteilten.

Wegen einem blockierten Güterzug, der den regulären Verkehr behinderte, war der Gotthard-Basistunnel am Mittwochnachmittag ab 13.30 Uhr unterbrochen.

Die Personenzüge wurden über die Panoramastrecke umgeleitet. Reisende mussten mit einer rund 60 Minuten längeren Fahrzeit rechnen.

Betroffen von der Einschränkung waren die Linien EC, IC2 und IC21. (sda)

