Rhätische Bahn sperrt Strecken nach Davos und Arosa

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Die Rhätische Bahn hat wegen Bauarbeiten Totalsperren auf zwei Strecken angekündigt. Betroffen sind die Linien von Klosters Platz nach Davos Platz sowie die Linie Chur-Arosa, wie die Rhätische Bahn am Mittwoch mitteilte.

Die Rhätische Bahn sperrt Strecken nach Davos und Arosa. Bild: zvg/Rhätische Bahn

Die Strecke Klosters Platz nach Davos Platz werde insgesamt drei Mal gesperrt, erstmals vom 27. April bis 13. Mai, dann vom 7. September bis 16. Oktober 2026 und vom 23. August bis 15. Oktober 2027. Bahnersatzbusse verkehren in dieser Zeit zwischen Küblis/Klosters Platz und Davos. Die Stationen Cavadürli und Davos Laret können nicht angefahren werden, so die Rhätische Bahn (RhB) weiter.

Die Sperrung der Arosalinie beginne am 19. April und dauere bis zum 10. Mai dieses Jahres. Grund sei der behindertengerechte Umbau des Bahnhofplatzes in Chur, bei dem die Perronkanten erhöht würden. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Die RhB nutze diese Totalsperren, um zahlreiche Projekte auf diesen beiden Strecken «effizient umzusetzen und Baukosten zu sparen». Reisende werden gebeten, den Online-Fahrplan zu konsultieren. (hkl/sda)