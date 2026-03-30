Zu diesem Kloster wanderst du bei unserem Tipp 5. Bild: Schweiz Tourismus/Lorenz Richard

Rauszeit

Auf diesen Pilgerwegen findest du (auch) zu dir selbst

Pilgerwege und Weitwanderungen sind wieder in Mode gekommen. Diese Etappen sind selten schwierig, dafür hast du viel Zeit, um über das Leben nachzudenken.

Reto Fehr Folge mir

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Pilgerwege gibt es viele und Weitwandern scheint wieder beliebter zu werden. Weil Ostern ansteht, blicken wir heute auf einige Pilgerwege. Allerdings haben wir einzelne Etappen herausgepickt. Denn viele der Etappen kannst du problemlos auch an einem Tag machen. Wenn die Wanderungen Etappen von längeren Weitwanderrouten sind, habe ich diese direkt verlinkt.

Denn wenn es dich dann doch packt, plane das nächste Mal ein verlängertes Wochenende, eine Woche oder gerade so viele Tage, wie es halt braucht, um die ganze Weitwanderung zu absolvieren.

Beim Pilgern geht es hier eher um längere, dafür technisch meist nicht sehr schwierige Etappen. So kannst du besser in den «Flow» kommen und deine Gedanken kreisen lassen.

Disentis

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 3:15 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir beginnen auf dem Jakobsweg Graubünden und nehmen die achte Etappe von Disentis nach Rueras unter die Füsse. Die Wanderung startet in Disentis direkt bei der Benediktinerabtei, welche das Dorfbild prägt.

Blick auf Disentis. Bild: www.imago-images.de

Danach wandern wir im hintersten Teil der Surselva weiter Richtung Sedrun und Rueras. Wenn du noch weiter bis Dieni wanderst, kannst du dort wieder auf die Rhätische Bahn.

Das Benediktinerkloster von Disentis. Bild: www.imago-images.de

Vorschlag Wanderroute:

Engelberg OW

Distanz: 13,5 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Mittel

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Wir kommen zur technisch wohl anspruchsvollsten Wanderung dieser Liste. Von der Engstlenalp geht es über den Jochpass nach Engelberg und zum Kloster am Dorfrand. Dies ist die 2. Etappe der ViaSbrinz.

Blick auf Engelberg und das Kloster. Bild: KEYSTONE

Neben traumhaften Ausblicken ins Tal wanderst du hier auch am schneebedeckten Titlis vorbei. Der Trübsee lohnt sich ebenfalls für einen Stopp. Eine Seilbahn würde dir auch noch einige Höhenmeter abnehmen, falls du nicht die ganze Strecke zu Fuss zurücklegen willst.

Blick in den Innenhof. Bild: KEYSTONE

Vorschlag Wanderroute:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Romont FR

Distanz: 16 Kilometer

Dauer: 4:15 Stunden

Kondition: Mittel

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Weiter geht es auf der ViaJacobi, einem Teil des europäischen Jakobswegs. Durch die Schweiz führt er in 645 Kilometer in 33 Etappen. Wir wählen diejenige von Moudon nach Romont.

Blick auf Romont mit dem Schloss.

Moudon und Romont wären beide auch einzeln einen Besuch wert. Wir verbinden hier die beiden Kleinstädte von der Broye in den Kanton Fribourg. Ganz zum Schluss wandern wir noch zur Abbaye Fille-Dieu in Romont.

Die Abbaye Fille-Dieu bei Romont. Bild: fille-dieu.ch

Vorschlag Wanderroute:

Für alle Höhlen-Fans: Rauszeit Diese 7 mystischen Höhlen in der Schweiz kennst du (vermutlich) noch nicht

Flüeli-Ranft OW

Distanz: 23 Kilometer

Dauer: 6:45 Stunden

Kondition: Hoch

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Wir bleiben direkt auf der ViaJacobi, nehmen aber in der Innerschweiz die Etappe 8 von Flüeli-Ranft auf den Brünigpass unter die Füsse. Die Dorfkapelle aus dem Jahr 1618 steht hier erhöht über dem Dorf.

Flüeli-Ranft mit der Kapelle auf dem Dorfhügel. Bild: Schweiz Tourismus/Jonathan Ducrest

Die Aussicht ist eh super. Und entlang des Sarner- und Lungernsees (vorbei an den Dundelbachfällen) geht es dann sanft aufwärts Richtung Brünigpass. Das letzte Stück auf dem Pass-Saumweg hat es nochmals in sich, bevor wir auf dem Pass in den Zug steigen können.

Am Lungernsee mit Blick Richtung Brünigpass. Bild: Obwalden Tourismus/Hansruedi Odermatt

Vorschlag Wanderroute:

In Flüeli steht auch eines dieser Hotels: Rauszeit Diese 7 traumhaften Hotels lassen dich deine Sorgen komplett vergessen

Mariastein SO

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

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Das Benediktinerkloster Mariastein gilt als einer der wichtigsten Pilgerorte der Schweiz. Um es zu erreichen, wählen wir eine schöne Wanderung von Zwingen aus.

Das Kloster Mariastein ist der zweitwichtigste Pilgerort der Schweiz. Bild: Schweiz Tourisms/Lorenz Richard

Wir sind hier auf der fünften von sechs Etappen der ViaSurpise unterwegs. Kurz nach dem Start solltest du dir für Blauen kurz Zeit nehmen. Das Dorfbild wurde hier preisgekrönt. Der Weg führt dann am Metzerlenkreuz und der Burg Rotberg vorbei zum Kloster. Übrigens: Die Burg ist heute eine Jugendherberge. Da könntest du auch übernachten und dann am nächsten Tag noch den 6. Teil der ViaSurprise machen.

Bild: Schweiz Tourismus/Lorenz Richard

Vorschlag Wanderroute:

Morcote TI

Distanz: 15,5 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Mittel

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Es folgt eine etwas spezielle Wanderung: Denn sie endet mit der Schifffahrt über den Lago di Lugano nach Morcote. Wir sind hier auf Etappe 19 der ViaGottardo unterwegs.

Blick auf die Santa Maria del Sasso in Morcote. Gegenüber sieht man Brusino Arsizio und den Streifen der Gondelbahn im Wald. Bild: Schweiz Tourismus

Los geht es in Mendrisio. Im Aufstieg Richtung Monte San Giorgio (wir erklimmen den Gipfel nicht) kommst du an den Dörfern Tremona und Meride vorbei – beide kleine Bijous. Höchster Punkt ist dann das Casa Doganale. Von hier geht es runter nach Brusino Arsizio. Du könntest einen Teil auch mit der Gondel zurücklegen, bevor du ins Schiff über den See steigst. In Morcote lohnt sich der kurze Aufstieg zur Kirche Santa Maria del Sasso.

Vorschlag Wanderroute:

Romainmôtier VD

Distanz: 14 Kilometer

Dauer: 3:45 Stunden

Kondition: Mittel

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Wir machen die einzige Rundwanderung dieser Liste. Start- und Zielort ist Romainmôtier, ein herrlich verträumtes Dörfli in der Waadt. Dazwischen steigen wir ins Nozontal ab, wo die Natur ursprünglich geblieben ist.

Das Kloster in Romainmôtier. Bild: www.imago-images.de

Wenn du Zeit hast und noch etwas verlängern willst: Wandere bis Pompaples – das selbsternannte Zentrum der Welt. Denn hier befindest du dich auf der Wasserscheide zwischen Nordsee und Mittelmeer.

In den Gassen von Romainmôtier. bild: reto fehr

Vorschlag Wanderroute:

St-Maurice VS

Distanz: 17,5 Kilometer

Dauer: 4:15 Stunden

Kondition: Mittel

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Vor 2000 Jahren wurde die ViaFrancigena eingerichtet und entwickelte sich im Mittelalter zum wichtigsten europäischen Pilgerweg. Sie durchquert die Schweiz über den Jura und die Alpen.

Der Blick zurück über das Tal, durch welches du wanderst. Bild: Schweiz Tourismus/Raffael Waldner

Wir entscheiden uns hier für die 7. Etappe zwischen Martigny und St-Maurice. Los geht es in Martigny mit der Pfarrkirche Notre-Dame-de-la-Visitation, einem der bemerkenswertesten Barockgebäude im Wallis. Vorbei am Wasserfall Pissevache und der Kapelle des Heiligen Mauritius wandern wir bis St-Maurice, wo das 1500-jährige Kloster den Abschluss bildet.

Basilika, Katakomben, archäologische Grabungsstätten und einen Klosterschatz gibt es in St-Maurice zu bestaunen. Bild: Schweiz Tourismus/Raffael Waldner

Vorschlag Wanderroute:

Würzenegg LU

Distanz: 6 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Kondition: Leicht

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Das waren jetzt alles eher längere Wanderungen. Doch wie gesagt: Pilgerwege sollen ja auch bisschen dauern. Zum Abschluss hier trotzdem noch eine kürzere Variante.

Die Wallfahrtskirche Hergiswald mit Kriens im Hintergrund. Bild: www.imago-images.de

Von Eigenthal aus steigen wir auf zur Würzenegg. Kein schwieriger Weg, aber trotzdem aussichtsreich. Insbesondere dann auch, wenn sich der Wald bei der Wallfahrtskirche Hergiswald lichtet. Das Panorama auf die Stadt, den See, den Pilatus und die Rigi ist hier grandios. Bei Obernau könntest du noch das Ränggloch anhängen. Der Wanderweg ist da aber noch bis Ende August 2026 gesperrt.

Auf der Würzenegg. Bild: Reto Fehr

Vorschlag Wanderroute: