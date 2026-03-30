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Pilgerwege der Schweiz: Diese Wanderungen solltest du mal ausprobieren

Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz Mariastein
Zu diesem Kloster wanderst du bei unserem Tipp 5.Bild: Schweiz Tourismus/Lorenz Richard
Rauszeit

Auf diesen Pilgerwegen findest du (auch) zu dir selbst

Pilgerwege und Weitwanderungen sind wieder in Mode gekommen. Diese Etappen sind selten schwierig, dafür hast du viel Zeit, um über das Leben nachzudenken.
30.03.2026, 14:5230.03.2026, 14:52
Reto Fehr
Reto Fehr

Pilgerwege gibt es viele und Weitwandern scheint wieder beliebter zu werden. Weil Ostern ansteht, blicken wir heute auf einige Pilgerwege. Allerdings haben wir einzelne Etappen herausgepickt. Denn viele der Etappen kannst du problemlos auch an einem Tag machen. Wenn die Wanderungen Etappen von längeren Weitwanderrouten sind, habe ich diese direkt verlinkt.

Denn wenn es dich dann doch packt, plane das nächste Mal ein verlängertes Wochenende, eine Woche oder gerade so viele Tage, wie es halt braucht, um die ganze Weitwanderung zu absolvieren.

Beim Pilgern geht es hier eher um längere, dafür technisch meist nicht sehr schwierige Etappen. So kannst du besser in den «Flow» kommen und deine Gedanken kreisen lassen.

Inhaltsverzeichnis
DisentisEngelberg OWRomont FRFlüeli-Ranft OWMariastein SOMorcote TIRomainmôtier VDSt-Maurice VSWürzenegg LU

Disentis

Distanz: 12 Kilometer
Dauer: 3:15 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir beginnen auf dem Jakobsweg Graubünden und nehmen die achte Etappe von Disentis nach Rueras unter die Füsse. Die Wanderung startet in Disentis direkt bei der Benediktinerabtei, welche das Dorfbild prägt.

DISENTIS -MUSTER, SWITZERLAND - AUGUST 10: Benedictine monastery in the Swiss Alps, Disentis -Muster, Switzerland on August 10, 2014. The monastery was built between 1696 and 1712.
Blick auf Disentis. Bild: www.imago-images.de

Danach wandern wir im hintersten Teil der Surselva weiter Richtung Sedrun und Rueras. Wenn du noch weiter bis Dieni wanderst, kannst du dort wieder auf die Rhätische Bahn.

DISENTIS -MUSTER, SWITZERLAND - AUGUST 10: Benedictine monastery in the Swiss Alps, Disentis -Muster, Switzerland on August 10, 2014. The monastery was built between 1696 and 1712.
Das Benediktinerkloster von Disentis.Bild: www.imago-images.de

Vorschlag Wanderroute:

Engelberg OW

Distanz: 13,5 Kilometer
Dauer: 4:30 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir kommen zur technisch wohl anspruchsvollsten Wanderung dieser Liste. Von der Engstlenalp geht es über den Jochpass nach Engelberg und zum Kloster am Dorfrand. Dies ist die 2. Etappe der ViaSbrinz.

Das Kloster Engelberg am 4. Juli 2018. Das Kloster Engelberg wurde im Jahr 1120 gegruendet und feiert im Jahr 2020 das 900-jaehrige Bestehen. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Blick auf Engelberg und das Kloster. Bild: KEYSTONE

Neben traumhaften Ausblicken ins Tal wanderst du hier auch am schneebedeckten Titlis vorbei. Der Trübsee lohnt sich ebenfalls für einen Stopp. Eine Seilbahn würde dir auch noch einige Höhenmeter abnehmen, falls du nicht die ganze Strecke zu Fuss zurücklegen willst.

Der Innenhof mit dem Gebaeude des Klosterss Engelberg anlaesslich eines Rundganges durch das Kloster Engelberg am Mittwoch, 17. Juli 2019, in Engelberg. Das Benediktinerkloster Engelberg feiert im Jah ...
Blick in den Innenhof.Bild: KEYSTONE

Vorschlag Wanderroute:

Was für Ausflugstipps willst du?
Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum: Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Romont FR

Distanz: 16 Kilometer
Dauer: 4:15 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Weiter geht es auf der ViaJacobi, einem Teil des europäischen Jakobswegs. Durch die Schweiz führt er in 645 Kilometer in 33 Etappen. Wir wählen diejenige von Moudon nach Romont.

Städtchen Romont
Blick auf Romont mit dem Schloss.

Moudon und Romont wären beide auch einzeln einen Besuch wert. Wir verbinden hier die beiden Kleinstädte von der Broye in den Kanton Fribourg. Ganz zum Schluss wandern wir noch zur Abbaye Fille-Dieu in Romont.

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Die Abbaye Fille-Dieu bei Romont.Bild: fille-dieu.ch

Vorschlag Wanderroute:

Für alle Höhlen-Fans:

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Flüeli-Ranft OW

Distanz: 23 Kilometer
Dauer: 6:45 Stunden
Kondition: Hoch
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir bleiben direkt auf der ViaJacobi, nehmen aber in der Innerschweiz die Etappe 8 von Flüeli-Ranft auf den Brünigpass unter die Füsse. Die Dorfkapelle aus dem Jahr 1618 steht hier erhöht über dem Dorf.

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Flüeli-Ranft mit der Kapelle auf dem Dorfhügel.Bild: Schweiz Tourismus/Jonathan Ducrest

Die Aussicht ist eh super. Und entlang des Sarner- und Lungernsees (vorbei an den Dundelbachfällen) geht es dann sanft aufwärts Richtung Brünigpass. Das letzte Stück auf dem Pass-Saumweg hat es nochmals in sich, bevor wir auf dem Pass in den Zug steigen können.

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Am Lungernsee mit Blick Richtung Brünigpass.Bild: Obwalden Tourismus/Hansruedi Odermatt

Vorschlag Wanderroute:

In Flüeli steht auch eines dieser Hotels:

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Mariastein SO

Distanz: 11 Kilometer
Dauer: 3:30 Stunden
Kondition: Mittel
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Das Benediktinerkloster Mariastein gilt als einer der wichtigsten Pilgerorte der Schweiz. Um es zu erreichen, wählen wir eine schöne Wanderung von Zwingen aus.

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Das Kloster Mariastein ist der zweitwichtigste Pilgerort der Schweiz.Bild: Schweiz Tourisms/Lorenz Richard

Wir sind hier auf der fünften von sechs Etappen der ViaSurpise unterwegs. Kurz nach dem Start solltest du dir für Blauen kurz Zeit nehmen. Das Dorfbild wurde hier preisgekrönt. Der Weg führt dann am Metzerlenkreuz und der Burg Rotberg vorbei zum Kloster. Übrigens: Die Burg ist heute eine Jugendherberge. Da könntest du auch übernachten und dann am nächsten Tag noch den 6. Teil der ViaSurprise machen.

Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz Mariastein
Bild: Schweiz Tourismus/Lorenz Richard

Vorschlag Wanderroute:

Morcote TI

Distanz: 15,5 Kilometer
Dauer: 4:30 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Es folgt eine etwas spezielle Wanderung: Denn sie endet mit der Schifffahrt über den Lago di Lugano nach Morcote. Wir sind hier auf Etappe 19 der ViaGottardo unterwegs.

Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz Morcote Kirche
Blick auf die Santa Maria del Sasso in Morcote. Gegenüber sieht man Brusino Arsizio und den Streifen der Gondelbahn im Wald.Bild: Schweiz Tourismus

Los geht es in Mendrisio. Im Aufstieg Richtung Monte San Giorgio (wir erklimmen den Gipfel nicht) kommst du an den Dörfern Tremona und Meride vorbei – beide kleine Bijous. Höchster Punkt ist dann das Casa Doganale. Von hier geht es runter nach Brusino Arsizio. Du könntest einen Teil auch mit der Gondel zurücklegen, bevor du ins Schiff über den See steigst. In Morcote lohnt sich der kurze Aufstieg zur Kirche Santa Maria del Sasso.

Das findest du in Morcote auch noch.

Vorschlag Wanderroute:

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Romainmôtier VD

Distanz: 14 Kilometer
Dauer: 3:45 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir machen die einzige Rundwanderung dieser Liste. Start- und Zielort ist Romainmôtier, ein herrlich verträumtes Dörfli in der Waadt. Dazwischen steigen wir ins Nozontal ab, wo die Natur ursprünglich geblieben ist.

The Romainmotier Abbey Church. Switzerland. Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz
Das Kloster in Romainmôtier.Bild: www.imago-images.de

Wenn du Zeit hast und noch etwas verlängern willst: Wandere bis Pompaples – das selbsternannte Zentrum der Welt. Denn hier befindest du dich auf der Wasserscheide zwischen Nordsee und Mittelmeer.

Romainmôtier-Envy VD, Bild: Shutterstock
In den Gassen von Romainmôtier.bild: reto fehr

Vorschlag Wanderroute:

St-Maurice VS

Distanz: 17,5 Kilometer
Dauer: 4:15 Stunden
Kondition: Mittel
Hier geht es zum Routenvorschlag.

Vor 2000 Jahren wurde die ViaFrancigena eingerichtet und entwickelte sich im Mittelalter zum wichtigsten europäischen Pilgerweg. Sie durchquert die Schweiz über den Jura und die Alpen.

Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz St-Maurice
Der Blick zurück über das Tal, durch welches du wanderst.Bild: Schweiz Tourismus/Raffael Waldner

Wir entscheiden uns hier für die 7. Etappe zwischen Martigny und St-Maurice. Los geht es in Martigny mit der Pfarrkirche Notre-Dame-de-la-Visitation, einem der bemerkenswertesten Barockgebäude im Wallis. Vorbei am Wasserfall Pissevache und der Kapelle des Heiligen Mauritius wandern wir bis St-Maurice, wo das 1500-jährige Kloster den Abschluss bildet.

Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz St-Maurice
Basilika, Katakomben, archäologische Grabungsstätten und einen Klosterschatz gibt es in St-Maurice zu bestaunen.Bild: Schweiz Tourismus/Raffael Waldner

Vorschlag Wanderroute:

Würzenegg LU

Distanz: 6 Kilometer
Dauer: 2 Stunden
Kondition: Leicht
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Das waren jetzt alles eher längere Wanderungen. Doch wie gesagt: Pilgerwege sollen ja auch bisschen dauern. Zum Abschluss hier trotzdem noch eine kürzere Variante.

Hergiswald church in swiss Alps mountains, high above Lucerne city, is an important historical pilgrimage destination in Switzerland Wallfahrtskirche Hergiswald Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwan ...
Die Wallfahrtskirche Hergiswald mit Kriens im Hintergrund.Bild: www.imago-images.de

Von Eigenthal aus steigen wir auf zur Würzenegg. Kein schwieriger Weg, aber trotzdem aussichtsreich. Insbesondere dann auch, wenn sich der Wald bei der Wallfahrtskirche Hergiswald lichtet. Das Panorama auf die Stadt, den See, den Pilatus und die Rigi ist hier grandios. Bei Obernau könntest du noch das Ränggloch anhängen. Der Wanderweg ist da aber noch bis Ende August 2026 gesperrt.

Pilgerorte Rauszeit schönste Pilgerwanderungen der Schweiz Wallfahrtskirche Hergiswald
Auf der Würzenegg.Bild: Reto Fehr

Vorschlag Wanderroute:

Reto Fehr
Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.
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Diese Ostereier sind fast schon Kunstwerke 😍
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Kaum zu glauben, dass es sich hierbei noch um Eier handelt. 😖
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