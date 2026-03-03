Busfahrer machen ernst: Streik am Dienstagmorgen in Winterthur
«Der reguläre Betrieb wird vorübergehend nicht mehr möglich sein», sagte Ronja Jansen von der Gewerkschaft VPOD kurz vor Streikstart der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zu den Gründen für den Streik erklärt Jansen in einer Medienmitteilung:
Zudem macht die Gewerkschafterin den Behörden schwere Vorwürfe: Betrieb und Stadtrat hätten versucht, die Mitarbeitenden von der Ausübung ihres verfassungsmässig garantierten Streikrechts abzuhalten.
Busfahrerinnen und Busfahrer seien nach Mitternacht aufgefordert worden, Fahrzeuge nicht im Depot, sondern an alternativen Standorten abzustellen. Rund ein Viertel der Busse stehe nun ausserhalb des Depots, so Jansen.
Zudem sei es zu aggressiven Konfrontationen durch Vorgesetzte von Stadtbus Winterthur gekommen. Eine Stellungnahme von Stadtbus dazu lag zunächst nicht vor.
Hintergrund ist ein seit längerem schwelender Konflikt um die Arbeitsbedingungen. Konkrete Punkte werden in der Medienmitteilung genannt:
Der VPOD kritisiert insbesondere kurzfristige sogenannte Springertage mit möglichen Minusstunden und Mängel bei Ersatzdiensten. Zudem müssten sich Angestellte an Schäden beteiligen, ohne ausreichende rechtliche Grundlage. Ein anonymer Mitarbeiter erklärte:
Stadtbus Winterthur hatte am Montag erklärt, man bedauere die Unzufriedenheit, halte den Warnstreik jedoch für nicht gerechtfertigt. Verschiedene Anliegen seien bereits erfüllt, für weitere Lösungen in Aussicht gestellt worden. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), dessen Departement die Technischen Betriebe führt, bot laut Stadt Gespräche an. Der VPOD habe diese abgelehnt und zunächst die Erfüllung von Forderungen verlangt. (con/sda)