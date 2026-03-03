Am Dienstagmorgen streiken Busfahrerinnen und Busfahrer in Winterthur. Bild: KEYSTONE

Busfahrer machen ernst: Streik am Dienstagmorgen in Winterthur

Die Winterthurer Busfahrer machen ernst: Am Dienstagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 8.30 fahren sie nicht. Hintergrund sind unerfüllte Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen an den Stadtrat.

Mehr «Schweiz»

«Der reguläre Betrieb wird vorübergehend nicht mehr möglich sein», sagte Ronja Jansen von der Gewerkschaft VPOD kurz vor Streikstart der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zu den Gründen für den Streik erklärt Jansen in einer Medienmitteilung:

«Dieser (der Streik, d. Red.) wurde unvermeidlich, nachdem sich der Stadtrat über Jahre geweigert hat, gravierende Missstände am Arbeitsplatz der Busfahrerinnen und Busfahrer zu beheben und ernst zu nehmen.»

Zudem macht die Gewerkschafterin den Behörden schwere Vorwürfe: Betrieb und Stadtrat hätten versucht, die Mitarbeitenden von der Ausübung ihres verfassungsmässig garantierten Streikrechts abzuhalten.

Busfahrerinnen und Busfahrer seien nach Mitternacht aufgefordert worden, Fahrzeuge nicht im Depot, sondern an alternativen Standorten abzustellen. Rund ein Viertel der Busse stehe nun ausserhalb des Depots, so Jansen.

Zudem sei es zu aggressiven Konfrontationen durch Vorgesetzte von Stadtbus Winterthur gekommen. Eine Stellungnahme von Stadtbus dazu lag zunächst nicht vor.

Hintergrund ist ein seit längerem schwelender Konflikt um die Arbeitsbedingungen. Konkrete Punkte werden in der Medienmitteilung genannt:

«Unter anderem geht es um unzureichende Nachtzuschläge, Regelungen bei Schadensfällen, Dienstplanung und unfaire Regelungen bei den Ersatzdiensten (ED).»

Der VPOD kritisiert insbesondere kurzfristige sogenannte Springertage mit möglichen Minusstunden und Mängel bei Ersatzdiensten. Zudem müssten sich Angestellte an Schäden beteiligen, ohne ausreichende rechtliche Grundlage. Ein anonymer Mitarbeiter erklärte:

«Wir Busfahrer haben in den letzten Jahren unhaltbare Arbeitsbedingungen ausgehalten, um den Nahverkehr in dieser Stadt zu sichern. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht. Der Stadtrat lässt uns keine andere Wahl, als in den Streik zu treten.»

Stadtbus Winterthur hatte am Montag erklärt, man bedauere die Unzufriedenheit, halte den Warnstreik jedoch für nicht gerechtfertigt. Verschiedene Anliegen seien bereits erfüllt, für weitere Lösungen in Aussicht gestellt worden. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), dessen Departement die Technischen Betriebe führt, bot laut Stadt Gespräche an. Der VPOD habe diese abgelehnt und zunächst die Erfüllung von Forderungen verlangt. (con/sda)