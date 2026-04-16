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Zentralbahn setzt zur Entlastung wieder Busse nach Engelberg ein

Der Bahnuebergang &quot;Mattli&quot; der Bahnlinie Luzern-Engelberg, aufgenommen am Mittwoch 8. Oktober 2014, zwischen Wolfenschiessen und Grafenort im Kanton Nidwalden. Drei israelische Touristen sta ...
Das Angebot, das letztes Jahr getestet wurde, stiess auf grosse Nachfrage, wie das Transportunternehmen am Donnerstag mitteilte.Bild: KEYSTONE

Zentralbahn setzt zur Entlastung wieder Busse nach Engelberg ein

16.04.2026, 14:5916.04.2026, 14:59

Die Zentralbahn lässt auch dieses Jahr Direktbusse von Wolfenschiessen nach Engelberg fahren. Das Angebot, das letztes Jahr getestet wurde, stiess auf grosse Nachfrage, wie das Transportunternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Direktbusse werden ab Samstag, 2. Mai, in Betrieb genommen und sollen den Luzern-Engelberg-Express entlasten, hiess es. Die Busse verkehren zu den Hauptreisezeiten.

Die Buslinie führt über Grafenort und den Bahnhof Engelberg bis zur Talstation der Titlis Bergbahnen. Auch der Rückweg kann mit dem Bus bis Wolfenschiessen und danach mit der S4 bis Luzern bestritten werden. (sda)

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