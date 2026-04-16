Das Angebot, das letztes Jahr getestet wurde, stiess auf grosse Nachfrage, wie das Transportunternehmen am Donnerstag mitteilte. Bild: KEYSTONE

Zentralbahn setzt zur Entlastung wieder Busse nach Engelberg ein

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Die Zentralbahn lässt auch dieses Jahr Direktbusse von Wolfenschiessen nach Engelberg fahren. Das Angebot, das letztes Jahr getestet wurde, stiess auf grosse Nachfrage, wie das Transportunternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Direktbusse werden ab Samstag, 2. Mai, in Betrieb genommen und sollen den Luzern-Engelberg-Express entlasten, hiess es. Die Busse verkehren zu den Hauptreisezeiten.

Die Buslinie führt über Grafenort und den Bahnhof Engelberg bis zur Talstation der Titlis Bergbahnen. Auch der Rückweg kann mit dem Bus bis Wolfenschiessen und danach mit der S4 bis Luzern bestritten werden. (sda)