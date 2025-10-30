Kabel beschädigt: Zwischen Olten und Sissach rollen die Züge nur noch eingeschränkt

Bei nächtlichen Bauarbeiten wurden im Tunnel zwischen Olten und Tecknau Kabelanlagen beschädigt. Ein sicherer Zugverkehr ist dort deshalb bis mindestens 12 Uhr nicht mehr möglich. Das sind die Auswirkungen.

Mehr «Schweiz»

«Die Züge können teilweise über die Strecke via Läufelfingen umgeleitet werden, jedoch ist dort die Kapazität der Strecke eingeschränkt», informieren die SBB. Auf diesem Abschnitt steht nur ein Gleis zur Verfügung. Und dieses wird als Ausweichroute für die Schnellzüge genutzt. So sollen viele der schnelleren Züge weiterhin fahren können. Jedoch werden auch hier Ausfälle gemeldet.

Zwischen Olten und Sissach gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Die Regionalzüge fallen entsprechend zwischen Olten und Tecknau komplett aus. Es verkehren Bahnersatzbusse. Aufgrund der Verkehrssituation auf der Strasse kann es aber auch dort zu Verspätungen kommen, betonen die SBB.

Zunächst sollten die Einschränkungen bis 10 Uhr andauern. Mittlerweile heisst es aber: «Neu gehen wir von einem Störungsende um zirka 12 Uhr aus.» (chmedia)