Die Anzeigetafel in Zürich zeigt die vielen Ausfälle an. bild: zvg

SBB-Chaos zwischen Olten und Zürich – schweizweite Auswirkungen

Mehr «Schweiz»

Der Blick auf die Anzeigetafel lässt nichts Gutes vermuten. Praktisch alle Züge, die am frühen Dienstagabend den Bahnhof Aarau verlassen sollten, fallen aus. Auch in Zürich herrscht Chaos.

Am Bahnhof Aarau herrscht aktuell grosses Chaos. bild: ksc / ch media

Gemäss Website der SBB ist der Grund dafür ein Fremdereignis. Betroffen sind quasi alle Linien und Verbindungen auf der Strecke zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Olten, es ist eine der Hauptverkehrsachsen im Schweizer Schienverkehr. Dazu schreiben die SBB: «Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.»

Diese Linien sind betroffen. bild: screenshot sbb.ch

Nach Informationen der Aargauer Zeitung ist ein Zug von Zürich vor Rupperswil gestoppt worden.

In Aarau fahren derweil Ersatzbusse in Richtung Rupperswil und Lenzburg. Am Bahnhof herrscht Chaos und viel Gedränge.

Reisende zwischen Bern und Zürich HB reisen via Luzern. Gegenüber CH Media melden sich aktuell auch Leser, die von Bern nach Zürich unterwegs sind und in Olten umsteigen mussten. Sie reisen nun via Basel nach Zürich. (chm)

+++ Update folgt +++ (aargauerzeitung.ch)