Hochnebel11°
DE | FR
burger
Schweiz
Palästina

Anerkennung Palästinas durch die Schweiz: Initiative aufgegleist

epa12428437 A Palestinian flag waves as Houthi supporters protest against the Israel-Palestine conflict, in Sana&#039;a, Yemen, 03 October 2025. Thousands of Houthi supporters gathered for their weekl ...
Eine neue Initiative fordert, dass die Schweiz den Staat Palästina anerkennt.Bild: keystone

Schweizer Stimmvolk soll über Anerkennung eines Staates Palästina entscheiden

14.10.2025, 10:2214.10.2025, 10:22

Volk und Stände sollen entscheiden, ob die Schweiz Palästina als unabhängigen und souveränen Staat anerkennt. Für die eidgenössische Volksinitiative «Für die Anerkennung des Staates Palästina» werden seit Dienstag Unterschriften gesammelt.

Damit die Initiative zustande kommt, müssen bis 14. April 2027 100'000 gültige Unterschriften gesammelt werden. Hinter dem Begehren steht das Komitee Völkerrecht, dem mehrere Parlamentsmitglieder aus den Fraktionen der SP und der Grünen angehören.

Lisa Mazzone, Praesidentin Gruene Schweiz, spricht waehrend einer Medienkonferenz von die Allianz &quot;NEIN zum Sanierungsstopp&quot;, am Dienstag, 19. August 2025 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Die Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone ist Teil des Initiativkomitees.Bild: keystone

Die Initiative verlangt, die Bundesverfassung mit einem Passus zur Anerkennung Palästinas zu ergänzen. Dort soll stehen, dass die Schweiz Palästina als souveränen und unabhängigen Staat anerkennt. Nach einem Ja müsste der Bundesrat innerhalb von drei Monaten der Uno eine entsprechende Erklärung übermitteln. Angaben zum Gebiet Palästinas werden im Initiativtext nicht gemacht.

Die Voraussetzung für eine Anerkennung des Staates Palästina ist laut dem Schweizer Botschafter in Israel jedoch nicht erfüllt. Eine Anerkennung solle erst erfolgen, wenn diese einen positiven Effekt für die Zwei-Staaten-Lösung habe, sagte Botschafter Simon Geissbühler im September dem «Sonntagsblick».

Zuletzt hatten mehrere grosse westliche Staaten angekündigt, die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen, darunter Frankreich. Mit Frankreich haben nun einschliesslich Russland, Grossbritannien und China vier der fünf Uno-Vetomächte einen Staat Palästina anerkannt – einzig die USA nicht. Weltweit tun dies rund 150 Nationen. (leo/sda)

Mehr zum Thema:

Das wird die Anerkennung von Palästina bewirken
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Freilassung der Geiseln in Gaza
1 / 21
Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Menschen in Gaza und Israel feiern Trumps Friedensabkommen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Baldrian Balsamarius
14.10.2025 10:05registriert März 2019
Interessante Idee als Umfrage, aber die Anerkennung eines Staates gehört nicht unsere Verfassung. Sonst müssten wir eine Liste mit allen anerkannten Staaten einfügen; auch ein bisschen weird ;-)
355
Melden
Zum Kommentar
avatar
Randy Orton
14.10.2025 10:11registriert April 2016
Finde ich der falsche Weg über die Verfassung.
240
Melden
Zum Kommentar
avatar
Max Dick
14.10.2025 10:10registriert Januar 2017
Genau für solche Themen ist das Initiativrecht sicher NICHT gedacht. Aber sei es so. Ähnlich wie die Impfgegner werden diese Helden der Strasse an der Urne ihre Überraschung erleben.
213
Melden
Zum Kommentar
6
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Macron warnt vor Bedrohung der Hamas ++ EU will Einsatz von Grenzschützern in Gaza starten
2
«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
3
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
4
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
5
Golubic siegt in Osaka +++ Champions League ab 2027 mit Eröffnungsspiel
Notstand in der Jugendpsychiatrie: Ein Rezept gegen die Versorgungskrise
Die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu, doch es fehlt an Therapieplätzen. Das «Berner Modell» zeigt neue Lösungsmöglichkeiten auf.
Immer mehr Jugendliche in der Schweiz leiden unter psychischen Störungen. Im nationalen Gesundheitsbericht 2025 wird auf die auffallend hohe psychische Belastung von Mädchen und jungen Frauen hingewiesen.
Zur Story