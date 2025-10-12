recht sonnig12°
Palästina-Demo in Bern: Juristen-Team kritisiert Vorgehen der Polizei

Harter Einsatz, lange Einkesselung: Juristen-Team kritisiert Vorgehen der Polizei in Bern

12.10.2025, 19:3012.10.2025, 19:30

Das fünfköpfige Beobachtungsteam der demokratischen Juristinnen und Juristen Bern kritisiert nach der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration in Bern den Einsatz von Zwangsmitteln und die lang andauernde Einkesselung durch die Polizei. Es stelle sich die Frage nach der Verhältnismässigkeit.

Die demokratischen Juristinnen und Juristen schränkten allerdings ein, es sei ihnen nicht möglich gewesen, die ganze Demonstration zu beobachten. In vielen kritischen Situationen seien die Beobachtenden ebenso wie Medienschaffende von der Polizei weggeschickt oder physisch zurückgedrängt worden, hiess es am Sonntag in einem Communiqué.

Masked protesters hide themselves behind a banner during an unauthorized rally in solidarity with the Palestinian people in Bern, Switzerland, 11 October 2025. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Protestierende bei der unbewilligten Demo in Bern.Bild: keystone

Die Situation bezeichnete das Juristenteam als unübersichtlich. Schnell sei zwischen gewalttätigen und friedlichen Demonstrierenden sowie Passanten nicht mehr zu unterscheiden gewesen. Der Wasserwerfer hätten unterschiedslos alle getroffen.

Das Wasser sei mit Reizstoffen versetzt gewesen, das zeigten Husten- und Tränenreaktionen. Eine Person sei durch den Wasserwerfer am Auge verletzt und dann von der Polizei am Zugang zu medizinischer Hilfe gehindert worden.

Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»

Die Einsatzkräfte hätten zudem teilweise Gummigeschosse aus kurzer Distanz und deutlich sichtbar in Kopfhöhe abgefeuert. Die Eingekesselten hätten bis zu zwölf Stunden in der Schauplatzgasse ausharren müssen. Nach längerer Zeit hätten sie Tee erhalten.

Wärmende Decken seien ihnen trotz Wasserwerfereinsatz und Temperaturen um sieben Grad verweigert worden. Insgesamt zeigen sich die demokratischen Juristinnen und Juristen über den «massiven Polizeieinsatz bestürzt». Sie stellen dessen Grundrechtskonformität in Frage. (sda)

«Linksextreme Gewalt» – Sicherheitsdirektor des Kantons Bern fordert Verbot der Antifa
Themen
avatar
Meiniger
12.10.2025 19:35registriert April 2016
Wtf. Was bin ich lesend? Nachdem die halbe Stadt auseinander genommen wurde?
5212
Melden
Zum Kommentar
avatar
DerUhu
12.10.2025 19:39registriert Dezember 2019
Ist das jetzt echt deren Ernst? 😮 Wie beurteilen diese tollen Juristen denn die "Grundrechtskonformität" der ganzen Sachbeschädigungen an öffentlichem und privatem Eigentum und Körperverletzungen an Staatsbediensteten welche die Chaoten verursacht haben und vom Rest der Demo anscheinen gebilligt worden sind? 🤦‍♂️
4011
Melden
Zum Kommentar
avatar
Haarspalter
12.10.2025 19:42registriert Oktober 2020
„Wärmende Decken seien ihnen trotz Wasserwerfereinsatz und Temperaturen um sieben Grad verweigert worden.“

Und die Gipfeli für die Zuschauer waren nicht mehr ganz frisch.
368
Melden
Zum Kommentar
8
