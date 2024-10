Zekis Mercedes während Swiss Influencer Awards abgeschleppt

Festgehalten wurde die Szene in Dübendorf auch von Zekis neuer Freundin, der Ex-Bachelorette Yuliya Benza. Mit ihr zusammen und einigen Freunden, darunter ESC-Teilnehmer Remo Forrer, ging Zeki anschliessend in sein Restaurant «Zekisworld» beim Bahnhof Oerlikon und gönnte sich einen Kebap.

Die Abschleppaktion begann, noch während Zeki an der Veranstaltung eine Rede hielt. So berichtet er es in einer Instagram-Story. Als er dann nach draussen kam, konnte er dem schwarzen Mercedes nur noch nachwinken. Er nahm es aber mit Humor: «Mis Auto wird abgschleppt. Was kostet es GA?»

Am Freitagabend fanden in Dübendorf die Swiss Influencer Awards statt. Mit dabei: Internet-Persönlichkeit und Gastro-Newcomer Zeki Bulgurcu. Sein Auto hatte der 34-Jährige vor «The Hall» abgestellt. Der Mercedes wurde noch während des Events abgeschleppt.

Drei Tote in Wohnung in La Chaux-de-Fonds gefunden

In einer Wohnung in La Chaux-de-Fonds hat die Neuenburger Polizei am späteren Freitagnachmittag drei Personen tot aufgefunden. Sie waren als Bewohner gemeldet. Was zu ihrem Tod geführt hatte, war am Abend Gegenstand von Ermittlungen.