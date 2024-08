People-News

Zeki ist verliebt – in eine Ex-Bachelorette

Der Schweizer Instagram-Comedian Zeki Bulgurcu und die ehemalige Bachelorette Yuliya Benza zeigen sich auf Instagram küssend vor einem Sonnenuntergang.

Schon länger tauchte die ukrainisch-schweizerische Ex-Bachelorette, die 2022 bei der TV-Kuppelshow mitmachte, in Videos von Zeki auf. Offensichtlich verstanden sich die beiden dabei auch auf persönlicher Ebene gut: Am Sonntag postete der durch seine Memes bekannt gewordene Zeki eine Story auf Instagram, in welcher sich die beiden küssen.

Bild: instagram/zekisworld

Zeki Bulgurcu wurde vor gut zehn Jahren mit seinem Insta-Kanal «Swissmeme» bekannt. Dort folgen ihm ber eine Million Menschen. Mittlerweile tritt der 34-Jährige auch als Werbegesicht für verschiedene Unternehmen auf und jüngst sorgte er für Schlagzeilen, als er seinen eigenen Dönerladen eröffnete.

Yuliya Benza wurde 2022 durch ihre Teilnahme an der Sendung «Bachelorette» von 3+ bekannt. Die Beziehung mit dem dort von ihr als Sieger auserkorenen Bündner Yuri Natale hielt nur einige Monate. Im Anschluss machten sich die beiden öffentlich Vorwürfe und führten einen Mini-Rosenkrieg. Benza kam im Alter von zwölf Jahren aus der Ukraine in die Schweiz. Sie führt ein Kosmetikstudio in Dübendorf ZH.

(con)