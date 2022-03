People-News

Jetzt ist es offiziell: Sängerin Eliane Müller und Moderator Sascha Ruefer sind ein Paar

Eliane Müller wurde als Siegerin von «Die grössten Schweizer Talente» bekannt. Bild: KEYSTONE

Anfang Jahr kursierte in den Medien das Gerücht, dass Eliane Müller (31) mit Sascha Ruefer (50) zusammen ist. Nun ist es offiziell: «Sascha und ich sind ein Paar», bestätigt Eliane Müller die Liebesgerüchte gegenüber dem «Seetaler-Boten». Die neue Beziehung habe ihrem Leben die fehlende Sicherheit zurückgegeben. Zwischen den beiden hat es einfach gestimmt: «Er hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, so wie ich bin», sagt Müller. Mit dem richtigen Menschen an der Seite gehe alles viel einfacher –, auch musikalisch habe Ruefer sie inspiriert.

SRF-Kommentator Sacha Ruefer bei seiner Arbeit. Bild: KEYSTONE

Wie lange die Sängerin aus Hochdorf und der in Schenkon wohnhafte Ruefer schon zusammen sind, ist nicht bekannt. Müller über Ruefer: «Wenn man zusammen lacht und diskutiert, kommen 1000 Gespräche zu Stande.» Über jedes einzelne könne man wieder einen neuen Song schreiben. Das sei total motivierend.

Eliane Müller gewann 2012 die SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente». Die 31-Jährige hat vor rund zwei Wochen ihre neue Single «Cold Water» veröffentlicht. Sascha Ruefer arbeitet seit 1995 in verschiedenen Funktionen bei SRF. (rem) (aargauerzeitung.ch)