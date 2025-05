People-News

SVP-Fraktionschef Aeschi hat geheiratet – auch Rösti und Martullo feierten mit

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi hat geheiratet: Wie der 46-Jährige auf Linkedin schreibt, gab er am Samstag in der Kirche St. Verena in Buonas ZG seiner Partnerin Valeria Geissbühler (34) das Ja-Wort.

Die Aeschis posieren mit den eingeladenen SVP-Politikern. Bild: linkedin/thomas aeschi

Wie auf den dazu hochgeladenen Bildern zu sehen ist, war bei den Feierlichkeiten die geladene SVP-Prominenz anwesend. Dabei waren etwa Bundesrat Albert Rösti, Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (GR), der Thurgauer Nationalrat Manuel Strupler und der Walliser Nationalrat Michael Graber.

Auf Linkedin gehörten zudem auch Vertreter anderer Parteien zu den Gratulanten. FDP-Präsident Thierry Burkart schreibt: «Herzliche Gratulation und alles Gute für Eure gemeinsame Zukunft!»

Aeschi und seine jetzige Frau lernten sich im August 2019 bei einem SVP-Anlass auf dem Sattel im Kanton Schwyz kennen. 2022 verlobten sich die beiden, 2024 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. (dab)