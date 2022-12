Berner Liedermacher Jacob Stickelberger stirbt mit 82 Jahren

Jacob Stickelberger ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bild: stickelberger.ch

Der Berner Liedermacher und langjährige Weggefährte von Mani Matter, Jacob Stickelberger, ist am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Troubadour und Anwalt lebte in Zollikon am Zürichsee, wie aus seiner Todesanzeige in «Bund» und «Berner Zeitung» vom Samstag hervorgeht. Ab 1966 war Stickelberger Teil der Berner Troubadours, zu denen auch Liedermacher Mani Matter gehörte. Mit ihm stand er auch mehrmals auf der Bühne.

Im Jahr 2018 gab Stickelberger sein letztes Konzert. Danach trat er nicht mehr auf und spielte auch kaum noch Gitarre. «Die Hände machen nicht mehr mit, der Kopf auch nicht, ich vergesse die Liedtexte», sagte er als 77-Jähriger gegenüber der «Berner Zeitung».

Beruflich war der Troubadour als Anwalt tätig. So vertrat er etwa 1979 das Trio Eugster. Sein bekanntester Mandat war aber Wirtschaftsanwalt Hans W. Kopp, der Ehemann der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp. Dieser war Vize-Verwaltungsrat einer Firma, die der Geldwäscherei beschuldigt wurde. (saw/sda)