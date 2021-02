Schweiz

Recherswil SO: Zwei schwer Verletzte, tatverdächtiger in Haft



Frau wollte in Recherswil helfen: Zwei Schwerverletzte, Tatverdächtiger in Haft

In Recherswil SO ist es am Freitagabend zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Passanten fanden eine verletzte Frau auf der Strasse. Sie gab an, dass sie einer anderen Frau Hilfe leisten wollte, die von einem Mann tätlich angegangen wurde. Dabei wurde sie selber verletzt. Die Passanten informierten sofort Polizei und Rettungsdienst.

Durch ein grösseres Aufgebot von Polizeieinsatzkräften wurde umgehend eine Fahndung nach den vorerst unbekannten Personen ausgelöst. Kurze Zeit später stiess man in einer Liegenschaft auf die zweite verletzte Frau und den mutmasslichen Täter.

Nach ersten medizinischen Sofortmassnahmen wurden die beiden Frauen mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Beide befinden sich ausser Lebensgefahr.

Der 36-jährige tatverdächtige Bosnier befindet sich in Haft. Nähere Angaben zu den beteiligten Frauen sind aus Identifikations- und Persönlichkeitsschutzgründen nicht möglich.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. (meg)

