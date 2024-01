Der Schweizer Pass bringt dich immer weiter: Platz 5 im Ranking

watson am Afrika-Cup

Der Schweizer Pass liegt im Ranking des Henley Passport Index auf Platz 5 – doch enttäuscht zu sein, wäre Jammern auf hohem Niveau, denn: Mit dem Schweizer Pass lassen sich 190 Länder visafrei bereisen. In den letzten Jahren verbesserte sich das Ranking, zuvor lag der rote Pass auf Platz 6 respektive Platz 7.

«Viel Glück im Unglück»: Rollstuhlfahrerin wird am Bahnhof Kaiseraugst AG von Zug überrollt

Eine ältere Frau im Rollstuhl ist am Dienstag beim Bahnhof Kaiseraugst AG in das Gleisbett gefallen und von einem Zug überrollt worden. Eine weitere Person wurde durch herumfliegende Teile des Rollstuhls verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.