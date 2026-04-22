klar
DE | FR
burger
Schweiz
Reisen

Technische Probleme: Flughafen Zürich muss Anflugkapazität reduzieren

Technische Probleme: Flughafen Zürich muss Anflugkapazität am Mittwoch reduzieren

Die Flugsicherung Skyguide hat die Anflugkapazität am Flughafen Zürich ab Betriebsbeginn vorsorglich um 30 Prozent reduziert.
22.04.2026, 02:2222.04.2026, 02:22

Grund ist ein technisches Problem im Kontrollzentrum, wie Skyguide in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Das Problem im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH beeinträchtige die Darstellung einzelner Flüge im Landeanflug auf Zürich, schrieb die Flugsicherung. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.

An airplane lands at Zurich Airport in Kloten in the Canton of Zurich, Switzerland, on the evening of August 14, 2017. (KEYSTONE/Christian Beutler) Ein Flugzeug befindet sich im Landeanflug, aufgenom ...
Am Flughafen Zürich kommt es am Mittwoch zu Einschränkungen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstützt, zeigt Maschinen mit grösseren Verspätungen laut Skyguide nicht zuverlässig an. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit.

Die Techniker der Flugsicherung arbeiten laut Mitteilung an der Behebung des Problems. Skyguide bedauert die Unannehmlichkeiten, die für Partner, Kunden und Passagieren entstehen. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren. (sda)

Reiselust der Schweizer bleibt – aber diese Ziele stehen jetzt im Fokus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
37 Missionen von Regahelikoptern nach Brandkatastrophe am 1. Januar
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Silvesternacht hat die Rega acht Rettungshelikopter aus sechs Kantonen sowie drei Ambulanzjets mobilisiert. Insgesamt führten ihre Helikopter 37 Transporte von Schwerverletzten durch, während die Ambulanzflugzeuge 31 Personen innerhalb der Schweiz und ins Ausland verlegten.
Zur Story