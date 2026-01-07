freundlich-6°
Die Fluggesellschaft Swiss war über die Festtage pünktlicher

epa12633232 A Swiss Airlines aircraft is de-iced at Zurich Airport as temperatures across the country fall below zero in Zurich, Switzerland, 07 January 2026. EPA/MICHAEL BUHOLZER
Die Swiss verbessert gerade ihre Pünktlichkeit.Bild: keystone

Die Swiss war über die Festtage trotz Schnee und Sturm pünktlicher

07.01.2026, 11:0707.01.2026, 11:07

Die Swiss zieht zum Flugbetrieb über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage eine positive Bilanz. Die Airline brachte zwischen dem 22. Dezember 2025 und dem 4. Januar 2026 insgesamt knapp 630'000 Passagiere an ihr Ziel.

Dabei konnten trotz Winterwetters fast 99 Prozent der Flüge wie geplant durchgeführt werden, wie die Swiss am Mittwoch mitteilte. Der Betrieb sei unter anderem durch Schneefall, starke Winde sowie notwendige Enteisungen der Flugzeuge erschwert worden.

Die Weihnachts- und Neujahrszeit gehört gemäss Swiss zu den intensivsten Reiseperioden des Jahres. Neben der Sommerreisezeit und den Osterferien sei diese Phase jeweils besonders anspruchsvoll für den Flugbetrieb.

Verbesserte Pünktlichkeit

Gleichzeitig habe sich die Pünktlichkeit im Vergleich zum Vorjahr klar verbessert. So starteten 67,3 Prozent der Swiss-Flüge pünktlich, was einer Verbesserung um 8,5 Prozentpunkte entspricht.

Swiss Airbus A350-900 erster Flug Wanderlust
Swiss verzeichnet verbesserte Ankunftszeiten. Bild: Instagram/flyswiss

Auch bei den Ankünften verzeichnete die Swiss Fortschritte: Der Anteil der Flüge mit einer Verspätung von mehr als 30 Minuten ging auf 15,5 Prozent zurück. Das entspricht einer Reduktion um 6,7 Prozentpunkte.

Weniger Annullierungen

Auch bei den Annullierungen zeigte sich die Swiss verbessert. Die Flugplanstabilität habe 98,9 Prozent betragen, was einer Verbesserung um 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspreche. Dennoch seien über die Festtage einzelne Flüge gestrichen worden.

Die Annullierungen seien insbesondere auf starke Winde und Schneefälle an europäischen Flughäfen sowie an der US-Ostküste zurückzuführen, teilte die Swiss weiter mit. Am 26. Dezember habe die Airline in New York drei von vier geplanten Flügen wegen eines Wintersturms annullieren müssen. (sda/awp)

