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Wetter über Auffahrt: Wolken, Sonne und Regen wechseln sich ab

Ergiebiger Regen und truebes Wetter in Lugano mit dem San Salvatore in Wolken gehuellt, am Sonntag, 31. Maerz 2024. Aus touristischer Sicht sind die Ostertage 2024 im Tessin und weiteren Teilen der Su ...
Auch im Tessin dominieren Wolken und Regenschauer die Auffahrtstage.Bild: keystone

Sonne, Wolken, Regen, Schnee – die Auffahrtstage haben alles zu bieten

13.05.2026, 16:0713.05.2026, 16:07

Morgen, Donnerstag, ist Auffahrt und damit ein nationaler Feiertag. Wer die Brücke schlagen kann und auch am Freitag frei bekommt, steht somit vor einem verlängerten Wochenende. Eine Gelegenheit, um rauszugehen oder kurz wegzufahren. Nur spielt in diesem Jahr das Wetter nicht ganz so mit.

Die Eisheiligen machen für einmal ihrem Ruf alle Ehre und sorgten in dieser Woche für einen deutlich spürbaren Temperaturrückgang. Trotz Regen und Kälte blieben uns in den vergangenen Tagen jedoch einige sonnige Stunden erhalten. Im gleichen Stil soll es auch über die Auffahrtstage weitergehen, wie die neuen Prognosen von Meteonews zeigen.

Während der heutige Morgen noch vergleichsweise freundlich ausfiel, verdichtet sich im Laufe des Tages die Wolkendecke und es zieht ein kühler Südwest- bis Westwind auf. Es bleibt jedoch in der ganzen Schweiz vorerst trocken. Während der Auffahrt am morgigen Donnerstag zieht ein Tiefdruckgebiet aus Skandinavien über die Schweiz und sorgt für anhaltend wechselhaftes Wetter.

Auffahrtstage starten mit einem Mix aus Sonne und Wolken

Der Donnerstag beschert uns eine ganze Palette an verschiedenen Witterungsbedingungen. So beginnt der Tag bewölkt, am Nachmittag soll sich dann die Sonne auch mal zeigen und stellenweise kommt es zu wiederholten Regengüssen. Im Süden kann es gemäs Meteonews auch zu kleineren Gewittern kommen. Temperaturmässig wird es leicht kühler als heute mit 11 bis 13 Grad. Um den wilden Mix noch zu vervollständigen, ist ab einer Höhe von 1100 bis 1500 Metern vereinzelt auch mit Schneeschauern zu rechnen.

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Bild: screenshot meteonews

Wechselhaft und bewölkt geht es dann auch am Freitag und am Samstag weiter. Am Freitag kommt es in der gesamten Schweiz zu regnerischen Phasen und die Temperaturen bleiben mit zehn bis zwölf Grad deutlich kühler, als für die Jahreszeit zu erwarten ist. Am Samstagnachmittag zeigt sich dann im Flachland vereinzelt auch wieder die Sonne. Während es im Norden und in den Voralpen noch einmal nass werden kann und ab 1100 Metern auch Schnee nicht auszuschliessen ist, dürfte es im Süden grösstenteils trocken bleiben.

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Bild: screenshot meteonews

Zum Ende des Auffahrtswochenendes hin wird es dann deutlich freundlicher. So kommt es höchstens vereinzelt noch zu kleinen Schauern im Norden. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen wieder auf 15 Grad. Im Süden weht ein schwacher Nordföhn, der für vorwiegend sonniges Wetter und angenehm warme Temperaturen von bis zu 21 Grad sorgt. (jul)

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