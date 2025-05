Der Strand von Mallorca ist bei Schweizer Ferienreisenden beliebt. (Archivbild) Bild: EPA/DPA

Wohin es die Schweiz diesen Sommer in die Ferien zieht – und wo es am günstigsten ist

Die Hauptferiensaison rückt näher. Ein Vergleichsportal hat ausgewertet, welche Destinationen dieses Jahr besonders gefragt sind und wo und in welcher Woche es Schnäppchen gibt.

Benjamin Weinmann / ch media

Der Wärme in den Norden entfliehen? Am Strand das Meer geniessen? Oder doch lieber eine Stadt entdecken? Mit solchen Fragen sind Reisehungrige im Vorfeld der Sommerferien konfrontiert. Der neue «Smarter Reisen-Bericht» des Onlinevergleichsportals Skyscanner gibt Hinweise darauf, wie in der Schweiz diese Fragen beantwortet werden. Der Bericht stützt sich auf Datenanalysen sowie auf eine Umfrage bei 1000 Personen aus der Schweiz, die im April durchgeführt wurde.

Die Hälfte diskutiert mit Freunden und Familien über ihre Reisepläne, 42 Prozent prüfen das Klima am Reiseziel. Fast gleich viele decken sich mit Sommerkleidung und Reiseutensilien ein.

Gemäss der Suchabfragen – nicht den tatsächlichen Buchungen – hat Skyscanner eine Liste der beliebtesten Reiseziele erstellt, mit einem Abflug an einem Schweizer Flughafen inklusive den durchschnittlichen Flugpreisen im Sommer:

Die beliebtesten Ziele und ihre Durchschnittspreise (Reisezeitraum: Juli/August)

Bangkok, Thailand: 879 Franken Palma, Mallorca (Spanien): 187 Franken Denpasar, Bali (Indonesien): 1041 Franken Lissabon, Portugal: 256 Franken Antalya, Türkei: 296 Franken Barcelona, Spanien: 150 Franken Istanbul, Türkei: 316 Franken Porto, Portugal: 275 Franken Pristina, Kosovo: 372 Franken Kuala Lumpur, Malaysia: 747 Franken

Skyscanner verweist darauf, dass Reisende einiges an Geld sparen können, wenn sie sich bei den Buchungsdaten flexibel zeigen. So sei der günstigste Flugtag der Freitag. Und die günstigste Reisewoche sei die Kalenderwoche 35, Ende August.

Das Vergleichsportal listet denn auch die Durchschnittspreise auf für die günstigsten Destinationen in den Nebensaisons Juni und September.

Die günstigsten Ziele im Juni:

Santiago de Compostela, Spanien: 55 Franken Rimini, Italien: 72 Franken Gizeh, Ägypten: 82 Franken Toulouse, Frankreich: 89 Franken Bukarest, Rumänien: 91 Franken Sevilla, Spanien: 91 Franken Enfidha, Tunesien: 113 Franken Figari, Korsika (Frankreich): 115 Franken Budapest, Ungarn: 128 Franken Neapel, Italien: 139 Franken

Die günstigsten Ziele im September:

Biarritz, Frankreich: 48 Franken Prag, Tschechien: 60 Franken Tirana, Albanien: 68 Franken Venedig, Italien: 75 Franken Gizeh, Ägypten: 79 Franken Bari, Italien: 104 Franken London, Vereinigtes Königreich: 127 Franken Rom, Italien: 130 Franken Budapest, Ungarn: 132 Franken Istanbul, Türkei: 139 Franken

Auch bei Destinationen in den USA dürften sich manche Preisvorteile anbieten angesichts der Trump'schen Politik, die viele Leute von einer Reise in die Vereinigten Staaten abhält. So sagte zuletzt der Swiss-Finanzchef, dass man mit gezielten Preissenkungen auf US-Strecken versuche, die Auslastung der Flüge zu erhöhen, da sich eine gewisse Zurückhaltung bei den Passagieren abzeichne. So sind Flüge an die Ostküste bereits für rund 400 Franken zu haben, solche an die Westküste für 500 Franken.