Nach Skyguide-Problem: Am Flughafen Zürich starten Flugzeuge wieder

Am Flughafen Zürich können seit etwa 16.30 Uhr wieder Flugzeuge starten. Zuvor waren nach IT-Problemen bei der Flugsicherung Skyguide die Starts gestoppt worden.

Gemäss Flughafenangaben hoben etwa von 15.00 bis 16.30 Uhr keine Flugzeuge ab. Wie viele Maschinen und Passagiere betroffen waren und ob alle Flüge nachgeholt werden können, darüber konnte der Flughafen noch keine Angaben machen.

Wegen IT-Problemen bei Skyguide waren Starts am Flughafen Zürich am Freitagnachmittag zwischenzeitlich nicht möglich. Auch Landungen in Zürich waren betroffen.

Ein Sprecher von Skyguide hatte gegenüber watson bestätigt:

«Zurzeit werden keine Starts am Flughafen Zürich durchgeführt.»

Bei den Landungen war die Kapazität um 50 Prozent eingeschränkt. Die Dauer der Einschränkung sei noch offen, so der Sprecher. Die Ursache der Störung sei noch nicht bekannt, man arbeite an einer Lösung des Problems.

Ob die IT-Störung ganz oder nur teilweise behoben werden konnte, ist noch unklar.

(Update folgt …)

(hah/sda)