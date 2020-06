Beratungsstelle Infosekta verzeichnet steigende Zahl von Anfragen

Sexueller Missbrauch: Priester der Diözese Lugano verhaftet

Ein 50-jähriger Priester der Diözese Lugano ist am Samstagabend wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch verhaftet worden. Dies teilte der Bischof von Lugano, Valerio Lazzeri, in einer am Pfingstsonntag einberufenen Medienkonferenz mit.

Kurz nach der Medienkonferenz des Bischofs in Lugano bestätigte die Tessiner Staatsanwaltschaft die Verhaftung des Priesters in einer Medienmitteilung. Diese sei am Samstag nach einem Verhör erfolgt.

Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft wegen Schändung, also …