Katholische Kirche: Dossier mit Missbrauchsfällen im Wallis verjährt

Anlass für das Vorverfahren der Walliser Staatsanwaltschaft war ein Bericht aufgrund einer Pilotstudie zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Studie ergab landesweit über 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch in dieser Zeit.

Anhand dieser Zeugenaussagen konnten 20 potenzielle Täter identifiziert werden. Sieben von ihnen sind verstorben, drei wurden von mehreren Personen wegen unterschiedlicher Handlungen beschuldigt. Und in elf Fällen konnten die Geistlichen nicht identifiziert werden.

Demnach zeigten 25 Personen 32 strafbare Taten an, deren Opfer oder Zeugen sie waren. Elf zeigten Handlungen an, die nicht zur Feststellung einer Straftat führten. Die angezeigten Handlungen reichen bis ins Jahr 1946 zurück. Mehrere Taten waren bereits Gegenstand früherer Urteile.

Angesichts der Anzahl der Personen, die sich spontan bei der Polizei meldeten, nämlich 36, sei beschlossen worden, ein globales Dossier zu führen, erklärte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud in der Medienmitteilung.

Sie habe deshalb eine Einstellungsverfügung ausgestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Das Vorverfahren hatte sie im September 2023 eingeleitet und die Kantonspolizei beauftragt, mögliche Straftaten durch Geistliche im Wallis zu untersuchen.

