Papst nimmt Rücktritt von Erzbischof Wolfgang Haas an

Mehr «Schweiz»

Bischof Wolfgang Haas. Bild: KEYSTONE

Papst Franziskus hat den Rücktritt des Vaduzer Erzbischofs Wolfgang Haas auf den (heutigen) Mittwoch angenommen. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers wird der Vorarlbergs Diözesanbischof Benno Elbs als Apostolischer Administrator vorübergehend das Erzbistum Vaduz leiten.

Der Papst habe die Entscheidungen bereits Ende August getroffen, schrieb Haas am Mittwoch auf der Webseite des Erzbistums. Die rechtswirksame offizielle Bekanntgabe in Rom sei aber erst jetzt erfolgt.

In einem offenen Brief an seinen temporären Nachfolger erklärte Haas: «Was meine Person betrifft, werde ich auf keinerlei Anfragen von inländischen oder ausländischen Medienschaffenden antworten.» Seinen Ruhestand will der umstrittene Erzbischof im Kloster am Schellenberg in Vaduz verbringen. (sda)