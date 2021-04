Schweiz

Neuenburg: Regierungskandidaten müssen in den zweiten Wahlgang



Bei der Wahl der Neuenburger Regierung ist am Sonntag kein Kandidat in der ersten Runde gewählt worden. Die beiden bisherigen FDP-Staatsräte Alain Ribaux und Laurent Favre lagen in Führung, gefolgt vom bisherigen SP-Staatsrat Laurent Kurth.

Die absolute Mehrheit betrug 21'790 Stimmen. Der zweite Wahlgang findet am 9. Mai statt. Ribaux erhielt 18'630 Stimmen und Favre 18'520 Stimmen. Kurth kam auf 16'890 Stimmen, gefolgt von seiner Parteigenossin Florence Nater mit 13'956 Stimmen. Die FDP-Kandidatin Crystel Graf lag mit 12'576 Stimmen auf Platz 5.

Schlechter als erwartet schnitten im ersten Wahlgang die Grünen ab, denen zugetraut worden war, dass sie einen Sitz von der SP erobern könnten. Ihr Kandidat mit dem besten Ergebnis, Roby Tschopp, erhielt 11'623 Stimmen und kam lediglich auf Platz 7. Er lag damit noch hinter dem dritten SP-Kandidaten Frédéric Mairy, der auf 11'700 Stimmen kam. Insgesamt kandidierten 21 Männer und Frauen für die Kantonsregierung.

Für den Grossen Rat bewarben sich 525 Personen auf 10 Listen um die 100 Sitze. Die Wahl erfolgte nach dem Proporzwahlrecht. Die Ergebnisse werden erst am späten Abend bekannt. Es wird erwartet, dass die Linke eine leichte Mehrheit behalten wird.

Die durchschnittliche Wahlbeteiligung lag bei 32.48 Prozent. Im Jahr 2017 waren es 34.2 Prozent für den Staatsrat und 33.3 Prozent für den Grossen Rat. (sda)

