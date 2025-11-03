In Genf, Lausanne, Freiburg und La Chaux-de-Fonds haben Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter ihre Arbeit niedergelegt und sind auf die Strassen gegangen. Bild: KEYSTONE

Rund 7000 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter streiken in der Romandie



Die Bauarbeiter haben am Montag ihre Streiks und Proteste in der Romandie fortgesetzt. In Genf, Lausanne, Freiburg und La Chaux-de-Fonds legten nach Angaben der Gewerkschaften rund 7000 Bauarbeiter ihre Arbeit nieder und demonstrierten in den Strassen.

Mehr als tausend Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter demonstrieren auf der Mont-Blanc-Brücke in Genf. Bild: KEYSTONE

In Genf sperrten die Beschäftigten des Baus für kurze Zeit die Mont-Blanc-Brücke, um deutlich zu machen, dass es diese ohne ihre Arbeit nicht geben würde. Nach einer Schätzung der Genfer Polizei waren bei der Kundgebung in Genf mindestens 2000 Demonstrierende anwesend.

«Respekt für unsere Arbeit» steht auf dem Helm der Demonstrantin. Bild: KEYSTONE

In Lausanne und La Chaux-de-Fonds NE gingen die Bauarbeiter laut den Gewerkschaften ebenfalls zahlreich auf die Strasse. Bauarbeiter aus dem Wallis reisten nach Lausanne und jene aus dem Jura und Berner Jura schlossen sich den Demonstrierenden in La Chaux-de-Fonds an.

Im Kanton Freiburg machten die Bauarbeiter Lärm vor dem Gebäude des Freiburgischen Baumeisterverbands in Courtepin, wie die Gewerkschaften Syna und Unia weiter mitteilten.

Für Dienstag ist eine weitere grosse Demonstration in Lausanne geplant. (sda)